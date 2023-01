Moda: 5 roupas que provam que a era da moda ‘Bad Girl’ está chegando em seu auge

A transparência volta com tudo nos próximos meses (Reprodução: Pinterest)

Não é só Rihanna que mudou de menina boa para menina má, quando lançou o álbum Good Girl Gone Bad, mas nós estamos vendo esse movimento, inclusive nas passarelas. Observando as peças que os designers apresentaram nos últimos desfiles de 2022, nota-se lingeries e bodys justos, além de vestidos transparentes e saltos altíssimos, que podem remeter ao look “Bad Girl”, ou “garota má”.

Só de olhar os lançamentos primavera/verão 2023, é bastante evidente que mostrar a pele está na moda. Embora a estética da “garota má” seja multifacetada, a abordagem geral é ficar com recortes que exponham a pele ou lingeries em tons de preto.

Está afim de aderir a tendência? Confira 6 looks incríveis como referência para acertar o clima sedutor.

5 roupas que provam que a era da moda ‘Bad Girl’ está chegando em seu auge

Peças de couro

Embora mostrar a pele seja uma grande característica da tendência, não se trata apenas de recortes agressivos e minivestidos. Com a ajuda de peças elegantes de couro, você já entra completamente no clima. Adicione um colar de brilhante e acessórios para arrasar.

Gargantilha roseta

Jogando com a tendência emergente da gargantilha roseta, esta roupa serve como um visual de festa para uma ocasião especial ou um conjunto para uma noite com os amigos.

Vestido midi preto

Aqui está um excelente exemplo de por que as fórmulas de roupas clássicas devem sempre permanecer em seu guia: esse visual é composto apenas por vestido preto sensual, um salto e uma bolsa com corrente dourada, mas não deixa de ser impactante.

Minivestido preto

Esse toque sensual com os ombros de fora e o decote nesse minivestido preto é a combinação perfeita. Para criar mais um ar de elegância, estilize-o com uma gargantilha e aposte nos cabelos presos para valorizar ainda mais o corte do vestido.

Maxi vestido transparente

Essa é a época dos maxi vestidos transparentes, e várias opções igualmente sedutoras existem no mercado. Apenas certifique-se de que suas roupas íntimas sejam dignas para aparecerem, hein?