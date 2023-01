Maquiagem: aprenda a recriar o delineado duplo no canal lacrimal

O delineador duplo no canal lacrimal consegue aguçar e suavizar nosso olhar de uma forma muito sutil, como nenhum outro delineador consegue.

Essa aposta do dobro ou nada é uma das mais fáceis de recriar (ainda mais fácil do que os famosos contornos gráficos). Por isso, hoje trazemos alguns exemplos de vídeos do TikTok, com um guia básico para recriar o look.

Como é feito o delineador duplo no canal lacrimal?

Aplique a sombra que desejar e prossiga para fazer o contorno:

Primeiro, você deve desenhar uma linha fina que emoldure o canto interno do olho ou canal lacrimal com delineador preto. Recomendamos usar o formato de ponta porque é muito mais fácil de manusear.

Em seguida, com um delineador líquido branco (embora também possa ser azul, roxo, rosa etc.), desenhe uma linha na parte inferior da linha que você desenhou no canal lacrimal.

Caso haja alguma imperfeição, você pode esfumar sutilmente com um pincel chanfrado molhado em água micelar.

Benefícios deste tipo de delineado

O delineamento duplo no canal lacrimal é ideal para dar um efeito delicado e romântico ao seu visual. Além disso, enquadra ao máximo os olhos, graças às linhas sutis que predominam neste tipo de maquiagem. Você ficará muito mais ousada e sedutora!

Que tipo de olhos favorece?

Enquanto o famoso delineado gatinho pode fazer maravilhas para pálpebras semicerradas, esse visual novo e diferente é perfeito para equilibrar e adicionar dimensão a olhos grandes e profundos.

Por outro lado, segundo a Glamour, se seus olhos são muito pequenos, você deve evitar esse tipo de delineador, poiseles parecerão muito menores. Se você quiser tentar de qualquer forma, não se esqueça de enquadrar as sobrancelhas, curvar bem os cílios e aplicar algumas camadas de rímel.

Experimente cores, glitter e diferentes cores de sombras para deixar a maquiagem ainda mais linda!