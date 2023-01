Horóscopo: Estes são os 5 casais mais apaixonados e sensuais do zodíaco

Estes são os 5 casais mais apaixonados e sensuais do zodíaco.

Como detalhado pela revista Nueva Mujer, eles sabem agradar um ao outro através da paixão, do mistério e da comunicação. Muitos parecem não ser perfeitos, mas na cama são outra coisa.

Gêmeos e Capricórnio

Eles são muito diferentes, muitas pessoas não entendem como podem andar, mas encontram a maneira perfeita de se encaixarem como peças de um quebra-cabeça. Na cama a paixão transborda, já que para eles não há limites e a entrega é total.

Eles adoram encontros fugazes, mas também incentivam encontros em que tenham todo o tempo para se amar com total luxúria e devassidão. Costumam se aventurar em comportamentos ousados, mas sempre estabelecendo limites para que o outro não se sinta ameaçado.

Virgem e Escorpião

Não se deixe enganar pelo silêncio de signos Escorpião. Eles carregam toda a paixão contida e a despejam no parceiro quando se sentem seguros para dar esse passo. Então ninguém os impede. Gostam de experimentar nos lugares mais inusitados ou, melhor dizendo, onde começa o desejo, levam para lá.

Além disso, os detalhes de Virgem deixam o parceiro encantado, pois sabem que o fazem com carinho e dedicação. Eles são a dupla perfeita para o seu grande equilíbrio. A ação, quando não é diária e falha nesse compromisso, afeta seus ânimos.

Câncer e aquário

São muito reservados, mas dentro de casa se mostram como são, abertamente e com muita vontade de dar aos outros. A sensualidade está sempre presente, mas é muito discreta: mensagem de texto, alguns áudios, coordenados que não levantam suspeitas dos outros, pois sabem muito bem agradar a si mesmos e se satisfazer.

Eles têm uma excelente comunicação e são capazes de dizer um ao outro o que gostam e o que não gostam, essa é a lei para eles, e eles não a ignoram porque sabem que conversar é a base de seu relacionamento.

Libra e Touro

Ambos são muito sapiossexuais. Para eles a prioridade é cativar a mente, seduzir desde o intelecto e depois liberar tudo o que imaginaram. Eles são capazes de fazer o sexo mais frenético de suas vidas porque sabem perfeitamente quais teclas apertar para dar prazer e levar seu parceiro à glória.

Eles não perdem tempo com coisas triviais. Procuram transcender e por isso tendem a ser amantes inesquecíveis. Os tabus não fazem parte de seu vocabulário, pois suas mentes são muito abertas.

Áries e Leão

A liderança de Leão faz dele aquele que toma as rédeas do relacionamento e da cama. Eles gostam de carregar o mistério para dar mais travessuras ao sexo. Eles não sofrem com a vergonha de mostrar tudo o que sentem, para eles é o momento perfeito para deixar fluir todo o seu amor, carisma e empatia.

Enquanto Áries tem grande poder de atração, eles têm inimigos femininos que cativam o outro e fazem a chave perfeita. Eles são seletivos, e é por isso que, quando encontram o par perfeito, não há como pará-los.

