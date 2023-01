Hidratantes refrescantes para os dias quentes

Além de possibilitar uma pele hidratada e cheirosa, os hidratantes corporais podem encaixar muito bem como um refresco para os dias mais quentes. Alguns deles possibilitam um toque suave e refrescante para os dias com temperaturas mais altas, deixando que usa confortável e leve para enfrentar o solzão. É nítido que essa temporada de verão está sendo atípica, com dias nublados e chuvosos tomando conta de janeiro, mas se você quer se preparar para o calorão, veja os 5 hidratantes mais refrescantes para os dias quentes indicados pelo canal ‘Deixando Rastro’.

Cuide-Se Bem Loção Hidratante Corporal - O Boticário

Indicado para o verão, encaixa muito bem em uma viagem à praia. Seu aroma representa uma ‘saída da água do mar’. É feito com óleo de coco, deixando a pele hidratada e com aroma de verão.

Loção Hidratante Corporal Detox - Hidramais

Um hidratante natural feito para peles que estão desidratadas. Em sua composição leva Chá Verde, Gengibre e Limão Siciliano. Possui uma textura firme e aroma refrescante.

LEIA TAMBÉM: Os melhores hidratantes de rosto para peles mistas e oleosas

Desodorante Hidratante Ekos Maracujá - Natura

Segundo a apresentadora do canal, esse é o hidratante mais refrescante da lista. Traz uma sensação de banho tomado e deixa a pele macia. Já a sua textura é mais líquida, porém de secagem rápida. Sua fragrância é forte e intensa de maracujá.

Hidratante Monange Extrato de Oliva

Feito para pele extrasseca, esse hidratante possui um ótimo custo benefício. Ideal para quem gosta de exalar um aroma intenso. Porém, sua textura é pastosa, algo que incomoda algumas pessoas.

Hidratante Skala Erva Doce

Mesmo com uma consistência menos densa e mais aguada, demorando mais tempo para secar, possui uma sensação refrescante por mais tempo. Possui ações que acalmam a pele.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 8 hidratantes faciais veganos ideais para peles secas

⋅ Esses são os hidratantes mais indicados para o uso noturno

⋅ Top 3 cremes faciais ideais para pele oleosas