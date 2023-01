Esses são os perfumes do Boticário mais parecidos com importados Imagem: reprodução Instagram (@oboticario)

Não é todo mundo que topa investir um valor mais alto em perfumes importados, contudo, por ser o sonho de consumo de muitos amantes da perfumaria, é possível encontrar métodos para ter um aroma diferenciado gastando menos. Além de empresas que literalmente fazem perfumes contratipos focados nos importados famosos, outras marcas nacionais constroem fragrâncias que utilizam o mesmo caminho olfativo, deixando um aroma bem próximo. E caso você queira descobrir quais são esses perfumes parecidos, confira a seguir uma lista com perfumes do O Boticários que perecem importados.

Elysée

Seu aroma lembra o importado Narciso Rodriguez For Her. Ambos possuem uma proposta elegante, misturando aromas frutados e florais rosados. Além disso, possui base amadeirada com um leve toque adocicado. Pode ser utilizado no dia-a-dia e também combina com ambientes mais festivos.

Suas notas completas são Pimenta Rosa, Mandarina, Frésia, Canela, Framboesa, Gelado de Fruta e Maçã no topo; Rosa, Notas Florais, Peônia e Ylang Ylang no coração e as notas de fundo são Patchouli, Almíscar, Sândalo Australiano, Cedro do Texas, Íris, Âmbar, Benjoim, Fava Tonka e Baunilha.

Floratta Red

Com um aroma próximo ao clássico Good Girl, de Carolina Herrera, é uma boa saída para quem deseja conhecer a fragrância importada sem precisar pagar muito caro. Assim como a maioria dos perfumes de frasco vermelho, que no perfume importado é visto pelo frasco em formato de salto, possui um aroma sensual frutado e indicado para a noite. Possui boa performance, com fixação e projeção.

As notas de topo são Bagas Vermelhas, Maçã e Laranja. As notas de coração são Notas Florais, Tuberosa, Flor de Laranjeira, Violeta e Lótus e as notas de fundo são Chocolate amargo, Âmbar, Almíscar, Sândalo e Cedro.

Coffe Woman Sense

Ideal para quem gosta do aroma de frutas vermelhas com um toque mais cremoso, e essa cremosidade lembra La Nuit Tresor, de Lancôme, porém, mais versátil e leve, encaixando muito bem na rotina diária de trabalho.

Suas notas são Framboesa, Gengibre indiano, Cassis, Mandarina, Maçã, Quincã; Pétalas de Rosa, Peônia, Magnólia, Frésia, Jacinto; Âmbar, Patchouli, Violeta e Ládano.

As outras fragrâncias indicadas pela youtuber especializada em perfumes, Juliara Ferreira, são: