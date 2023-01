É aniversário de Kate Middleton! Confira 3 lições de beleza aprendidas com a princesa

Não importa a ocasião, a esposa do Kate Middleton sempre captura todos os olhares, seja por seus looks ultra glam ou por sua beleza impecável.

Então, se você quer ter uma rotina digna da realeza, continue lendo, porque estamos compartilhando algumas lições de beleza que aprendemos com Kate Middleton, que hoje completa 41 anos.

Qual é a rotina de beleza de Kate Middleton?

A princesa de Gales está sempre com maquiagens tão naturais, que chega a parecer que ela não se produz tanto - mas é exatamente essa a ideia! Se mostrar linda e elegante, sem parecer que passou horas na frente do espelho. Aqui estão algumas das lições de beleza da Kate, que a Quien separou.

Perseverança é a chave

Kate deve ter uma rigorosa rotina de beleza, em que aplicar os passos necessários e correspondentes ao seu tipo de pele é infalível. Sabemos que a pele perfeita não se consegue por magia. Mas, um dos segredos está em nunca ir para a cama com maquiagem e fazer sempre uma limpeza profunda, usando os produtos e ingredientes que dão à sua pele aquele cuidado e brilho máximo.

Há rumores de que o óleo orgânico de rosa mosqueta da marca Trilogy é um dos favoritos da realeza, já que entre suas principais funções está a de nutrir e reparar. É também um óleo orgânico que contém sementes douradas, ajudando a melhorar a aparência de cicatrizes e até estrias, além de hidratar e suavizar.

Outro dos produtos que tem sido associado a Kate é o Beauti Skincare Beauty Sleep Elixir, comprovando que ela é fã de texturas oleosas, pois selam a hidratação e devolvem a luminosidade perdida. Além disso, os benefícios deste produto incluem reduzir a vermelhidão e a inflamação, restaurar a hidratação e melhorar o tom da pele.

Cabelo saudável = aparência perfeita

Ondas levemente marcadas são o estilo preferido de Kate, prova disso não são apenas os eventos que ela frequenta, mas até mesmo seu casamento, em que ela usou o cabelo meio rabo de cavalo, deixando a parte solta com um efeito bem despojado.

O que aprendemos com isso? Que um cabelo ondulado ou marcando suavemente as ondas do meio às pontas pode ser a opção perfeita.

Menos é mais

Cores neutras, olhos esfumados muito sutis e pele luminosa são os must have de Kate na hora de se maquiar. E a realidade é que é muito raro vê-la com um look diferente, pois ela sabe que esse acabamento é uma aposta segura, claro, além do fato de que ela deve cumprir o protocolo real.

No entanto, o ponto chave a considerar é que no mundo da maquiagem, menos é sempre mais, e que um look sem maquiagem é um sucesso, não importa a ocasião.

Para isso, basta ter em mente alguns pontos: