Como Áries, Touro, Gêmeos e Câncer passarão a semana até o dia 15, segundo o tarot

Mais uma semana já está em andamento e você quer descobrir qual é sua carta do tarot e as previsões que ela traz? Se você é do signo de Áries, Touro, Gêmeos ou Câncer, basta conferir os detalhes que deixamos a seguir.

Áries - Cinco de Copas

Os dias que vêm enfrentando não têm sido fáceis, mas a carta do tarot traz a mensagem de que as coisas só irão mudar após você começar a observá-las com uma perspectiva diferente. Além disso, se atente à sua casa e sobre o que acontece nela, mantenha a paz.

Em linhas gerais, o conselho é: a medida que for organizando sua vida, todos os caminhos se abrirão.

Touro - Oito de Copas

Algo ou alguém tem te afetado e tem dúvidas sobre se afastar ou não? Lembre-se que só você tem o poder de mudar esta condição e está tudo bem manter certa distância. Além disso, o Oito de Copas diz que nesta semana você será porta-voz de boas notícias.

Por fim, a mensagem deixada é direta: se empenhe ao máximo em tudo que faz, pois o universo te recompensará.

Aproveite a oportunidade e confira também:

Gêmeos - A Imperatriz

A carta da pessoa de Gêmeos é muito poderosa e revela que esta semana alguém pode te buscar para pedir um conselho ou destravar algo importante em sua vida, a receba de braços abertos. Junto a isso, esta é uma semana em que deverá pensar bem e lembrar que toda ação tem uma consequência e que você é o responsável por mudar seu destino.

Por sua vez, é importante recordar que está tudo bem tentar resolver as diferenças com seu companheiro, mas, tome cuidado para não trazer à tona feridas do passado.

Câncer - Dois de Espadas

Você quer a todo o custo fazer as coisas corretamente, o que não está errado, mas, é preciso também que relaxe, pois somente assim as coisas vão fluir. Um conselho do tarot para a pessoa de Câncer, é que aproveite mais a vida de uma forma geral, o que não significa ser dependente dos demais para ser feliz ou seguir sua jornada.

Por fim, lembre-se de levar a vida com leveza e ter paciência, pois as coisas boas acontecem no tempo certo.

Com informações do portal Nueva Mujer.

+ Se gostou do conteúdo, não deixe de ler: