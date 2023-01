Com pepino e limão: o suco caseiro delicioso que ajuda a emagrecer Foto - Freepik - @jcomp

Dentre as possibilidades quando falamos em emagrecer ou processo de emagrecimento, além do acompanhamento profissional, é claro, estão os sucos naturais, que trazem diversos benefícios à saúde de forma saudável.

Pensando nisso, é que trouxemos hoje uma dica de bebida caseira que pode ser feita seguindo alguns passos simples e com ingredientes que você possivelmente deve ter em casa ou que são facilmente encontrados nos comércios. As informações do portal Mejor con Salud.

Suco caseiro

Ingredientes:

200 ml de água;

6 folhas de espinafre;

½ pepino;

5g de gengibre ralado;

1 ramo de salsão;

Suco de 1 limão;

5 ramos de salsa.

Modo de preparo:

Caso tenha uma centrífuga de alimentos, basta processar todos os itens e tomar o líquido obtido;

Agora, se não tiver, coloque tudo em um liquidificador e bata até que forme uma mescla homogênea;

Se quiser, também pode adicionar gelo;

Por fim, tome seu suco imediatamente.

Fica a dica!

Queremos lembrá-lo que o conteúdo tem a proposta informativa e não visa assegurar diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico.

