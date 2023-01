5 perfumes femininos lançados em 2022 que você precisa conhecer em 2023

Se você gosta de se manter atualizada no mundo da perfumaria, provavelmente você tomou conhecimento dessas fragrâncias em 202. Mas se você está buscando conhecer novos perfumes, que tal começar pelos femininos que fizeram sucesso em 2022?

Instance Harmonia - Eudora

Um perfume de mulher poderosa, que exala um aroma poderoso.

As notas de topo são: Bergamota, Mimosa e Pera. As notas de coração são: Jasmim, Íris e Cardamomo. As notas de fundo são: Almíscar, Baunilha e Sândalo.

Opnos Lady - Primacial / Inspirado em Poison Girl - Dior

A fragrância é um contratipo de Poison Girl, de Dior. Possui ótima fixação e projeção e aroma semelhante à inspiração.

No topo possui notas de Laranja Amarga e Limão. No coração leva notas de Rosa Damascena, Rosa de Grasse e Flor de Laranjeira e para finalizar possui notas de Fava Tonka, Sândalo, Baunilha, Amêndoa, Tolú Bálsamo, Cashmeran e Heliotrópio.

Essencial Único - Natura

Um perfume diferenciado, que se assemelha aos perfumes de nicho.

As notas de topo são Pimenta Preta, Damasco, Ishpink e Cardamomo. As notas de coração são Jasmim Egípcio, Paramela, Íris, Rosa, Osmanthus, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Copaíba, Âmbar, Baunilha, Sândalo, Vetiver e Cedro.

Magnólia - Granado

Uma fragrância floral versátil, com aroma de limpeza.

No topo possui Acorde Verde, Bergamota e Folha de Violeta. No coração Magnólia, Mimosa e Frésia e no fundo Almíscar, Sândalo e Fava Tonka.

Ilía Plena - Natura

A nota de topo é Rosa Rosa. A nota de coração é Pataqueira e a nota de fundo é Almíscar.

