Alguns signos do zodíaco vivem o presente no amor, mas também se preocupam muito com o passado que os parceiros carregam e tentam sempre descobrir.

Confira quais são os signos que descobrem o passado de quem amam:

Virgem

O virginiano sempre é prevenido. Quando o assunto é amor, esse signo tende a descobrir o que pode sobre o outro, inclusive o passado. Ele quer ter algumas clarezas e não correr certos riscos, por isso algumas relações podem não seguir a diante depois que ele ativa o modo investigador. Mesmo assim, esse signo é capaz de compreender mudanças – o que não significa que ele desistirá de fazer testes para comprovar as intenções do outro.

Escorpião

O escorpiano é um dos signos com a maior capacidade de descobrir segredos e destapar o que está oculto. Quando está apaixonado, ele pode criar muitas táticas para chegar ao passado da outra pessoa e tirar suas conclusões. Esse signo também faz esses esforços com o objetivo de compreender exatamente como conquistar a outra pessoa; isso fica ainda mais potente com o comportamento detalhista nato de quem é de Escorpião.

Capricórnio

O capricorniano é uma pessoa sábia e inteligente, mas também muito curiosa. Ele quer saber tudo sobre aquilo que o interessa e, no amor, não pensará duas vezes em fuçar o passado da outra pessoa. Ele tenta ser o mais discreto possível, mas tentará estimular que o outro também faça revelações sobre si mesmo; a pessoa de capricórnio se interessa de verdade por quem está disponível para esses diálogos.

