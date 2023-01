Moda: 4 dicas básicas para usar jeans skinny em 2023 e permanecer na moda

Baggy jeans, jeans retos e jeans flare continuam a ser os favoritos da moda. Embora essas silhuetas mais despojadas certamente se mantenham fortes ao longo de 2023, os jeans skinny podem facilmente ser considerados uma escolha “clássica”.

Então, sim, as fashionistas também recorrerão a esse corte - especialmente com o aumento da tendência das calças skinny nas passarelas da primavera de 2023.

Praticamente qualquer coisa combine perfeitamente com seu skinny jeans, dada a natureza clássica do corte, mas têm 4 peças que se destacam.

4 tendências básicas da moda para usar com jeans skinny

Camisa branca de botões

Uma camisa de botão branca clássica gera uma silhueta descontraída é chique sem esforço com jeans skinny. Você pode utilizá-la em todas as suas versões. A camisa ajustada ao corpo, por dentro da calça, como a opção acima. Ou a nossa queridinha camisa branca oversized, que também é sempre uma das peças mais escolhidas pelas fashionistas.

O importante é apostar em acessórios e calçados para complementar e trazer elegância ao look.

Body preto

A combinação perfeita e que valoriza a silhueta! Um jeans skinny combinado de um body preto e mocassim deixam qualquer look chique! Aposte em acessórios como cinto e bolsa, também nas cores pretas e ficará ainda mais elegante.

Blazer alongado

Um blazer oversized é outro item que não pode faltar no guarda-roupa. Ele deixa o look com skinny jeans perfeito, dando leveza à combinação. E o mais legal é que é fácil acertar no look, seja usando sandália, scarpin ou tênis.

Trench Coat

Um trench coat vai trazer um toque elegante a qualquer look. A combinação do casaco, com uma blusa básica e jeans skinny e sandálias ou botas de salto também são destaque aqui.