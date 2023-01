Maquiagem: como delinear os lábios para ficarem carnudos? Com este truque do TikTok!

Aumentar os lábios sem procedimento estético é visivelmente possível com esse truque (Reprodução: Pinterest)

Mais uma vez, o TikTok veio com dicas para quem quer ter lábios definidos e cheios, sem o mínimo esforço. Esse hack pode até ter surgido anteriormente, mas agora, podemos ficar felizes, por ele agora ter um nome e estar dominando nosso a plataforma mais uma vez.

A trend chama agora inner liner lip e vem com um delineado interno para os lábios, prometendo dar a você lábios de boneca, mas de uma forma natural e usável, sem uma aparência exagerada.

Como recriar a trend do contorno interno?

É bem simples. Escolha um tom de delineador mais escuro que a linha natural dos lábios. Primeiro, contorne o contorno como faria normalmente (sinta-se à vontade para contornar o arco do cupido e o centro do lábio inferior para dar-lhes mais dimensão). A criadora de conteúdo @bexcxmpbell concorda, acrescentando:

“Comece delineando levemente os lábios em sua forma usual e, em seguida, adicione o forro no centro, superior e inferior, não indo até os cantos.” Em seguida, com os lábios fechados, desenhe um losango com esse mesmo delineador e preencha. Esmague os lábios uma ou duas vezes para misturar a cor.

Para finalizar, aplique um batom de sua preferência, fosco, semi-fosco ou cintilante, em um tom mais claro que o delineador, e esfume tudo. Complete com um gloss transparente se você quiser um acabamento muito brilhante. Se você preferir algo fosco e natural, também pode usar um batom matte.

A sombra que você cria adicionando um delineador escuro na parte interna do lábio inferior e superior criará a ilusão de uma forma mais arredondada. Isso significa que você pode fazê-lo com cores mais neutras, até vermelhos ou rosas brilhantes, desde que combine um lápis mais escuro com o batom mais claro correspondente. Parece simples, certo?

Agora que você já sabe como delinear os lábios assim, é hora de experimentar o efeito de volume extra. E aí, vai tentar copiar?