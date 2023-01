Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 9 a 13 de janeiro de 2023

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar janeiro de 2023!

Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 9 a 13 de janeiro de 2023:

Áries

Esta semana você será dominado pelas cartas do tarô “O Diabo” e o “9 de Copas”, que indicam que é hora de tomar decisões e crescer na vida. Seus números mágicos são 11 e 27, e seu melhor dia será terça-feira. Amarelo será sua cor da sorte.

Nos dias de hoje você terá melhores oportunidades de emprego e poderá fazer negócios produtivos que lhe darão bons lucros. Cuide dos nervos e do estresse.

Você irá a muitas festas ou reuniões de última hora. Você é muito popular com seus amigos no trabalho e isso o ajudará a conseguir uma posição melhor remunerada.

Touro

“Força” e “Morte” no horóscopo do tarô significam para você maturidade de pensamentos e deixar o passado para trás. Seus números mágicos são 09 e 15, e sua cor será vermelho escuro; e hoje é o seu melhor dia.

Você se sentirá em plena renovação pessoal e perceberá que é hora de formar um patrimônio para o seu futuro. Tenha cuidado com pagamentos atrasados em sua casa ou aluguel. Você terá a oportunidade de ter um emprego melhor ou um aumento de salário.

Você é um ótimo conversador e sempre se cerca de pessoas com muito amor pelos outros. Você vai ganhar dinheiro extra para fazer uma viagem. No amor, você continuará com seu parceiro. Aqueles que são casados logo serão pais. Você vai voltar a se exercitar, é necessário que você se ative e busque o seu próprio bem-estar.

Gêmeos

No horóscopo do tarô você obteve as cartas da “Justiça” e do “Sol” que, sem dúvida, predizem alguns dias de muita sorte em tudo o que você constrói. Seu melhor dia será quarta-feira, seus números mágicos 06 e 12, e sua cor de abundância será o verde forte.

Semana para estar na melhor fase da sua vida e realizar projetos pessoais. Você receberá vários presentes surpresa e um firme compromisso amoroso. Tenha cuidado com seu dinheiro, seja mais discreto.

Em questões de saúde, procure relaxar mais e evitar tanta pressão. Lembre-se de que seu signo é dominado por problemas de depressão e ansiedade, portanto, tenha em mente essa recomendação.

Os solteiros terão a oportunidade de renascer com amores do signo de Leão ou Virgem, que serão os mais compatíveis. Você é o melhor conquistador, mas evite andar com dois ao mesmo tempo.

Câncer

“Temperança” e “A Roda da Fortuna” são as suas cartas do horóscopo do tarô, que colocam à prova a sua força de trabalho, pois será uma semana de tomadas de decisões importantes para avançar em tudo o que você constrói.

Seu melhor dia será quinta-feira, sua cor é o azul forte e seus números mágicos são 04 e 21. Esta semana você terá dois golpes de sorte em negócios ou novos projetos de trabalho com pessoas muito importantes.

Evite falar sobre seus planos para que eles não venham à tona. Você é muito conquistador, então hoje em dia terá a oportunidade de conhecer pessoas muito parecidas com você e sobre como se apaixonar.

Você pagará dívidas ou resolverá problemas legais a seu favor. Você terminará um relacionamento de amizade ou amantes.

Leão

No horóscopo do tarô, as cartas “O Mágico” e “A Estrela” são a combinação perfeita para ter sucesso no que você faz hoje em dia, apenas tente não ser tão confiante com as pessoas ao seu redor.

Seus números mágicos são 01 e 07, seu melhor dia é a sexta-feira e sua cor da abundância é o branco. Serão dias para meditar muito bem sobre um assunto familiar;

Será uma semana de festas ou de muita saída com os amigos. Desconfie mais de quem você está. Não se meta nos problemasdos outros, lembre-se da discrição acima de tudo. V

Virgem

As cartas “O Julgamento” e “O Ás de Ouros” indicam que você está preparado para alcançar o que tanto deseja na vida e os astros estarão a seu favor para alcançar o sucesso. São momentos de amadurecimento e decisões.

Seus números mágicos são 05 e 08, seu melhor dia é segunda-feira e suas cores são cinza e vermelho. Semana de estar com muito incentivo e energia positiva. Você terá um golpe de sorte que mudará sua vida esta semana em questões de trabalho, algo muito bom em questões econômicas.

Lembre-se que você é o signo da comunicação e sempre estará rodeado de muitas pessoas. Sua melhor compatibilidade será com os signos Sagitário e Aquário.

Libra

No horóscopo você tem as cartas de “O Mundo” e “Os Amantes”, que nos dizem para preparar suas malas porque há uma viagem à porta que lhe dará muitas alegrias. Lembre-se que a pessoa deixa de existir quando a esquecemos.

Seus números mágicos são 18 e 22, sua cor é laranja e seu melhor dia é terça-feira.

Em questões de saúde, você deve cuidar dos excessos de álcool e das noites mal dormidas, pois esta semana terá muitas festas.

Cuidado com um amor passageiro que vai falar com você para causar problemas com seu atual parceiro ou envolvê-lo em fofocas.

Escorpião

Para esta semana seu melhor dia será quinta-feira, sua cor será o azul e seus números da sorte serão 03 e 44 e será uma semana de transformação completa da sua vida.

Suas cartas são “A carruagem” e “Ace de Espadas”, então serão dias de energias misturadas: você terá problemas no trabalho e com pessoas de alto poder, a recomendação é que seja discreto, não fale muito e não dê sua opinião até passar essas energias

Tenha cuidado porque existe uma energia negativa muito forte ao seu redor e é de um amor do passado, tente se dar banhos de canela com água benta todas as terças-feiras para que a bruxaria seja cortada.

Alguém do signo de ar vai te procurar para voltar a falar de amor ou continuar como casal; há uma gravidez no horizonte para escorpianos solteiros.

Sagitário

Suas cartas são “A Lua” e “Dois de Espadas”, e dizem que um estágio de crescimento espiritual chegará e você finalmente saberá por que veio a este mundo. Seus números mágicos são 13 e 20, suas cores são vermelho e branco e seu melhor dia é sexta-feira.

Tenha cuidado com fofocas e tente não comentar nada no trabalho porque serão dias de confusão. No amor você continuará com seu atual parceiro, às vezes você sente que eles não te entendem, lembre-se que seu signo é muito apreensivo e leva as coisas muito a sério.

Não duvide mais da sua vida, procure ser mais seguro em tudo que fizer. Cuidado com a paixão de pessoas proibidas, ou seja, com pessoas casadas, você é muito sexual e se apaixona que não é para você, é melhor seguir seu coração.

Capricórnio

No horóscopo você tem as cartas “Ás de Copas” e “4 de Copas”, significa que Deus vai te conceder três desejos e a sorte virá para você avançar no trabalho.

Como você ainda está de aniversário, há uma luz muito forte sobre você. Seus números mágicos são 19 e 30, sua cor é laranja e seu melhor dia é terça-feira.

Dias para mudar completamente a sua vida e acabar com a monotonia, principalmente no trabalho. Será o seu ano para se realizar profissionalmente. S\

eu signo é muito forte e às vezes você apenas se sabota e cai em depressão sem motivo, dê mais força para essas mudanças positivas.

Você é o melhor em questões de diálogos e relações públicas. Largue o que não é seu para que essas energias não obstruam sua felicidade.

Aquário

Para os aquarianos solteiros, um amor verdadeiro virá de Touro ou Libra. Ensine-se a dizer não e a não fazer todos os favores que lhe pedem, não critique os outros e aprenda apenas a observar.

No horóscopo você tem as cartas de “O Eremita” e “O Louco”, que avisam que você enfrentará problemas no trabalho e pessoais que terá que enfrentar para sair vitorioso.

Quem fica bravo perde, então fique tranquilo e tome decisões que te façam crescer como pessoa. Seus números mágicos são 25 e 61, sua cor é verde e seu melhor dia é quarta-feira.

Este ano será muito bom para você terminar tudo o que tem em mente na sua vida profissional. Em questões de dinheiro, esta semana você terá uma compensação ou pagará uma dívida do passado. Os aquarianos sonham muito e isso os leva a ter sucesso em suas vidas.

Peixes

Suas cartas são “A Torre” e “4 de Copas”, significam que é hora de formar um patrimônio para o seu futuro e não voltar ao passado.

Você terá uma ótima oportunidade de trabalho que o fará crescer economicamente. Seu melhor dia é segunda-feira, suas cores amarelo e verde, seus números da sorte 28 e 66.

Esses dias serão muito bons para você e determinarão como será o ano inteiro. Coloque uma boa atitude em tudo o que fizer para que seus objetivos sejam alcançados. Atenção com a energia ruim que te cerca ultimamente, principalmente um amor rancoroso.