Vídeo mostra caninana grande encontrada no teto de empresa

Mais uma aparição de uma das cobras mais ágeis e rápidas do Brasil se tornou viral recentemente. Dessa vez, a caninana (Spilotes pullatus) estava no teto de uma empresa e foi capturada pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a TV leste, a caninana media 1,5 metros. O caso aconteceu em Capelinha, um município no interior do estado de Minas Gerais.

Depois de ser resgatada, a cobra foi solta em um lugar seguro na natureza. Confira a seguir:

Apesar de ser conhecida como uma cobra brava, a caninana não é venenosa e seu comportamento pode surpreender quando ela não se sente ameaçada e é manipulada com técnica.

O biólogo Christian Raboch, que usa o Instagram para mostrar a rotina do trabalho de resgate de fauna, trouxe uma interação tranquila com essa cobra.

Na gravação compartilhada em seu perfil @biologo.christian mostra o momento em que a caninana aparece em uma árvore e é solta em um lugar mais seguro.

“Vamos ver se ela está de bom humor”, diz Raboch tocando a cobra sem luvas.

Veja as imagens a seguir:

