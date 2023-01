‘Ginny e Georgia’: veja quais ícones pop foram homenageados nos looks da série

A série Ginny e Georgia voltou à Netflix com sua segunda temporada após dois anos de ausência, nesta semana, em 5 de janeiro.

A primeira temporada, mergulhou na vida de Georgia, uma mãe solteira que se muda com os filhos, Ginny e Austin, para uma pequena e colorida Nova Inglaterra, para reconstruir suas vidas - o que eles não sabem é que encontrarão várias pedras no caminho.

A história que lembrou a cativante série Gilmore Girls, por contar a história de uma mãe e sua filha, alcançou um total de 52 milhões de espectadores apenas um mês após a sua estreia.

A inspiração por trás dos looks de Ginny e Georgia

Esta série era tão querida pela sua história que os seus looks não podiam ficar para trás. Por usarem tanto marcas de alta costura, como marcas acessíveis, era perfeita para replicar alguns dos looks mostrados.

Cada uma com seu estilo, Georgia, uma mãe chique que usava roupas Valentino, Armani, Hugo Boss, Swarovski, Chloé entre outras.

Ginny usou roupas para um visual bem mais casual e urbano como Converse, Vans, Levi’s, Abercrombie e Fitch, Hollister para dar aquele toque de preppy style.

Em entrevista publicada pelo próprio blog da Netflix, elas conversaram com Bernadette Croft, figurinista da série, que inclusive mencionou que alguns dos looks foram inspirados em outros ícones do cinema e da moda.

Uma referência aos sucessos de Britney Spears

Britney Spears, a princesa do pop, também teve seu momento e ficou mais que evidente na série, as personagens puderam ser vistos nas telas em uma festa a fantasia, usando looks inspirados em vídeos da cantora como ‘Toxic’, ' Baby One More Time’ e ‘Oops, I did it again’.

A inspiração na personagem Elle Woods

Com um vestido rosa e uma aparência triunfante, Bernadette Croft se inspirou na icônica Elle Woods de Legalmente Loira para o papel de Georgia, homenageando o trabalho de Sophie De Rakoff.

Uma homenagem a Uma Linda Mulher

Georgia faz de novo e a figurinista disse que buscou recriar os looks do cativante filme estrelado por Richard Gere e Julia Roberts, inspirado na obra de Marilyn Vance.

Uma obra inspirada em Chicago

Para o traje de ‘Sing Sing’ de Max, Croft se inspirou no trabalho de Colleen Atwood em Chicago. Ela comentou que tudo o que fez foi ampliar a paleta de cores e adicionar toques de neon.