Está grávida e vai viajar? Siga estas 8 recomendações para ter uma viagem tranquila e segura

Janeiro é um mês muito aguardado, pois, ele possui duas coisas que a maioria das pessoas adora: verão e férias. Não tem nada melhor do que arrumar as malas e fazer uma viagem juntamente com a família para ter um descanso merecido e poder se livrar do estresse do trabalho e das correrias do dia a dia.

No entanto, ainda que toda viagem precise ser bem planejada para que certos imprevistos não aconteçam, quando se está grávida, alguns cuidados são essenciais para que tudo ocorra tranquilamente e também com segurança para a mãe e para o bebê.

Por isso, se você está grávida, vai viajar e precisa de algumas recomendações, apresentaremos 8 a seguir, extraídas do portal Melhor Com Saúde:

1. Faça uma avaliação médica antes da viagem

É aconselhável realizar uma avaliação médica antes de viajar, independentemente de sua segurança para enfrentá-la. Um profissional saberá avaliar se está tudo bem com a sua saúde e com a do bebê e se é seguro fazer uma viagem durante sua gestação.

É importante não ignorar as recomendações médicas, apenas com base em como você se sente. A expectativa da viagem gera endorfinas que podem ocultar alguns sinais de desconforto.

2. Se a viagem for no segundo trimestre de gestação, é melhor

As queixas como náuseas e vômitos podem ser frequentes da 1ª à 13ª semana de gravidez, principalmente pela manhã, somados a sensibilidade nos seios, inchaço, sono e fadiga. Muitas vezes, existem até indigestões e prisão de ventre. Neste último caso, os ritmos de evacuação são condicionados pela vida doméstica e, viagens estão ligadas à mudanças que podem agravar a constipação.

Além do mais, a quantidade de urina aumenta. Durante uma viagem longa, isto pode ser incômodo e levá-la a reter a urina, podendo ocasionar uma infecção. Entre a 28ª e 41ª semanas, o nascimento do bebê se aproxima, podendo surpreendê-la fora da data aguardada. Em resumo, se puder escolher, opte pelo segundo trimestre, pois, os desconfortos iniciais reduziram e o parto ainda está longe.

3. Planeje a viagem com bastante antecedência

Considerando uma viagem no segundo trimestre, você terá algum período para se preparar. Opte por visitar um lugar de fácil acesso a atendimento e cuidados médicos por perto. Verifique a cobertura de um seguro. É importante não embarcar em uma aventura ousada, pois, você não está mais sozinha. Existe uma vida que depende de você. Escolha malas com rodas e roupas e sapatos confortáveis. Peças apertadas podem afetar de maneira negativa a circulação.

4. Se a viagem for para fora do país...

Anteriormente, isto nem poderia ter passado pela sua cabeça, porém, agora que está gestante, as possíveis doenças endêmicas do país em que visita passam a ser consideradas. Alguns lugares exigem certas vacinas para autorizar a entrada, por isso, antes de comprar o pacote de viagem, verifique com seu médico se elas são seguras para o bebê.

5. Certifique-se de ter a cobertura necessária

É muito importante se certificar que o país e a cidade que você deseja visitar estão dentro do escopo de cobertura e se atendem aos requisitos de qualidade que uma emergência exigiria.

6. Se movimente durante a viagem

Gire os tornozelos, levante-se a cada 30 minutos e caminhe a cada uma hora ou no máximo 2. Faça tudo para evitar o favorecimento de coagulação do sangue. Se porventura a viagem for longa e de avião ou trem, caminhe pelos corredores e, quando chegar ao destino, deixe o corredor que leva até a porta de saída esvaziar antes de sair. Isto evitará apertos e pressão na barriga.

7. Hidrate-se

Durante a gravidez, você precisa de mais de 2 litros de água por dia e, cerca de 700 ml podem ser fornecidos através de alimentos. Ainda que não sinta sede, é importante beber mais água do que se não estivesse grávida. A hidratação melhora a circulação e evita a hipotensão.

Existe uma relação entre o aumento dos níveis de ingestão de água durante a gestação, o bem-estar da placenta, o liquido amniótico e as necessidades metabólicas do bebê.

8. Aperte bem o cinto de segurança

Até 80% das lesões graves podem ser impedidas ou diminuídas com o uso do cinto de segurança. Se você estiver grávida e quer ou precisa viajar por terra, use-o sempre.

Faça o cinto passar sobre o ombro e o externo sem esfregar o pescoço ou passar sobre os seios, mantendo-o tão baixo quanto você puder dos quadris. Se atente para que a seção abdominal do cinto não pressione a barriga.

· · ·

