Confira a receita de um suco perfeito de maçã, gengibre e canela para perder barriga

A maçã é uma fruta muito queridinha entre as pessoas. Com um sabor inconfundível, ela é deliciosa e aparece como componente principal em várias receitas diferentes, como por exemplo, tortas, bolos, caldas, sucos, entre outras delícias.

No entanto, o que muita gente pode não saber é que, o suco de maçã, quando feito com os ingredientes corretos, pode se converter em um excelente aliado para as pessoas que desejam perder barriga. Sendo assim, abaixo, mostramos uma deliciosa bebida com esta fruta, que acompanha também gengibre e canela, dois componentes importantes para o resultado final.

De acordo com o portal Tua Saúde, local onde a receita foi retirada, a maçã, por ser rica em água e fibras, proporciona saciedade, controlando a fome no decorrer do dia e auxiliando assim, na perda de barriga.

Agora, o gengibre e a canela, possuem compostos bioativos termogênicos, acelerando o metabolismo e estimulando a queima de gordura corporal, facilitando o emagrecimento.

Entretanto, é sempre bom lembrar que, apenas a ingestão deste bebida não é o suficiente para resultados. É fundamental combiná-la com a prática regular de exercícios físicos e também uma alimentação equilibrada. Confira a receita completa a seguir:

Ingredientes

- 1 maçã média com casca

- 2 cm de raiz de gengibre fresco

- ½ colher de café de canela em pó

- 2 pedras de gelo

Modo de fazer

Primeiro, lave corretamente a maçã, retire as sementes e corte-a em cubos. Em seguida, coloque-a juntamente com os outros ingredientes em um liquidificador e deixe bater bem por aproximadamente 2 minutos. Depois, transfira o suco para um copo e beba logo em seguida, no café da manhã ou durante o almoço.

· · ·

Leia também:

https://www.novamulher.com/receitas/2022/12/30/para-perder-peso-e-conseguir-um-abdomen-liso-veja-como-preparar-um-rapido-suco-de-limao-pepino-e-espinafre/

https://www.novamulher.com/receitas/2023/01/05/para-afinar-a-cintura-experimente-fazer-este-suco-simples-e-delicioso-de-maca-e-abacaxi/

· · ·

Aviso

Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

· · ·

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.