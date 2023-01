Como será a segunda-feira (9) de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, de acordo com o tarot Foto ilustrativa - Unsplash - Viva Luna Studios

Final de semana acabando e o que resta agora é saber o que vem por aí, não é mesmo? E é pensando nisso que trouxemos hoje as previsões das cartas do tarot desta segunda-feira (9) para as pessoas dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Vamos lá conferir?

Áries

Para a pessoa de Áries, a segunda-feira não será fácil e para enfrentar este dia será preciso bastante paciência. Um conselho importante é que descanse mais, se possível, para repor todas as suas energias.

Touro

Já para a pessoa de Touro, as cartas prevêem um gasto considerável, o que demandará maior atenção sobre suas finanças. Mas, como nem tudo é negativo, algo que esperava há bastante tempo pode vir a acontecer nesta segunda-feira (9).

Gêmeos

Sobre a pessoa de Gêmeos, as cartas visualizam um dia em que tem atitudes mais frias, porém, longe de serem coisas negativas, trarão um dia favorável para o êxito. Além disso, sua saúde financeira apresenta sinais de melhoras.

Câncer

Para a pessoa de Câncer, a segunda-feira será um dia bastante positivo e com a sensibilidade a todo o vapor. Aproveite esta maré para se abrir para o amor.

Com informações do portal Depor.

