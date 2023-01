As sobrancelhas finas estão de volta em 2023, compartilhamos o guia para usá-las

Caso você não se lembre ou não tenha vivido isso, na década de 1990, as sobrancelhas eram extremamente finas. O ideal perfeito para o desenho, era para elas parecerem finas como lápis, assim, estariam bem cuidadas.

Acabamos de chegar em 2023 e parece que a moda está voltando com tudo. Você teria coragem de usar?

Em pensar que em 2010, a modelo Cara Delevigne inaugurou um novo capítulo de beleza, onde as sobrancelhas grossas estavam entraram para a moda e tivemos que recorrer a soros e paciência para que as sobrancelhas voltassem ao seu formato original.

Sobrancelhas finas

Embora este estilo não nos surpreenda já que tudo volta sempre, e para cada tendência existe uma contra-tendência. Antes de ir direto para a pinça e começar a retirar os pelos, você deve estar extremamente segura da sua decisão, pois ninguém pode garantir de antemão que esses pelos vão crescer novamente.

Está afim de seguir os passos de Nicola Anne Peltz Beckham e Bella Hadid e ostentar sobrancelhas extrafinas? Você pode optar pelo mesmo processo que elas fazem.

Olhando atentamente as fotos de ambas as modelos, poderá perceber que os cabelos não foram arrancados, mas sim pintados ou descoloridos para poder desenhar com um lápis por cima.

Mas, se você já fez o teste e está convencida desse novo visual, deixamos os passos para que suas sobrancelhas fiquem incríveis.

Evite espelhos de aumento

Esse tipo de espelho pode ser perigoso, pois você pode perder a forma e deixar as sobrancelhas irregulares. A melhor coisa que você pode fazer é desenhar o formato das sobrancelhas antes de arrancá-las.

Desenhe suas sobrancelhas ideais

O mais importante para usar sobrancelhas ultrafinas é a forma como você as faz, ou seja, é necessário adaptá-la às proporções do seu rosto.

Para isso, com um lápis branco ou nude, comece segurando um pincel verticalmente do orifício do nariz para cima, é por aqui que as sobrancelhas devem começar.

Em seguida, determine o ponto mais alto da sobrancelha olhando para a frente e movendo o lápis diagonalmente em direção à íris do olho.

Para ver onde é ideal para a sobrancelha terminar, mova o lápis do nariz para o canto externo do olho.

Embora as sobrancelhas finas sejam uma tendência, elas não são a única, pois se você busca criar seu próprio visual optando por laminá-las, descolorir, deixá-las completamente naturais ou até mesmo aplicar sombras de alguma cor. Divirta-se.