A maneira como Leão, Virgem, Libra e Escorpião abrem a segunda-feira (9), de acordo com o tarot

Como as pessoas dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião iniciam mais uma semana, em específico esta segunda-feira (9)? Se você tem esta dúvida e quer conferir todos os detalhes, veja a continuação as previsões das cartas do tarot.

Leão

A segunda-feira da pessoa de Leão será marcada por um sentimento de tristeza que domina seu coração e que talvez os que estejam ao seu redor não notem. Isso te causará muita tensão, mas é preciso relaxar. Além disso, um gasto inesperado pode surgir, contudo é preciso que tenha calma para tomar a melhor decisão.

Virgem

Para as pessoas de Virgem, as cartas indicam um dia em que têm êxito em suas tarefas no trabalho, mas ao final outros levem o crédito. Fique tranquilo, pois é apenas um dia ruim. Junto a isso, este início de semana também será marcado por um conflito familiar, que você deve tentar ao máximo se abster.

Libra

A segunda-feira de Libra será um dia bastante positivo do ponto de vista financeiro, o que não significa que pode sair gastando sem pensar, ok? Outro ponto que se destaca é que você se deu ao máximo ao seu trabalho e agora o retorno deve começar a vir.

Escorpião

Esta segunda-feira terá um ciclo muito positivo para a pessoa de Escorpião e é uma ótima oportunidade para apostar e se mostrar mais em seu trabalho. Junto a isso será um ciclo em que o amor deve dar às caras, então aproveite esta oportunidade.

Com informações do portal Depor.

