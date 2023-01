5 dicas para começar a se exercitar nestas férias

Muita gente está de férias no mês de janeiro. A combinação de tempo livre e verão desperta frequentemente o desejo de praticar atividades físicas, sobretudo em ambientes abertos.

Emerson Bisan, educador físico, especialista em treinamento desportivo e parceiro da WinSocial, plataforma digital de seguro de vida para pessoas com condições crônicas, separou cinco dicas para quem deseja começar a se exercitar neste período. Confira:

Entenda seu organismo

O primeiro passo para quem deseja iniciar uma atividade é tomar conhecimento da sua condição física, bem como eventuais limitações. Para isso, é recomendado primeiro uma avaliação médica e, logo após, uma avaliação junto a um profissional de educação física a fim de adequar os melhores exercícios de acordo com seu histórico e objetivos de saúde, principalmente no caso de quem opta por treinos em academias, como musculação, ginástica e demais modalidades.

Comece devagar

Iniciar uma nova atividade física pode despertar muita empolgação e até mesmo adrenalina no corpo. Por isso, é importante que os primeiros exercícios sejam leves para evitar lesões e exaustão física. Nosso corpo precisa de um tempo para se acostumar e se adaptar a uma atividade. Entender esse princípio faz com que cada um respeite seu próprio ritmo e tenha consciência corporal de como melhorar e intensificar a prática ao longo do tempo.

Defina uma rotina

Embora as férias reflitam em uma rotina desacelerada, a prática de exercícios precisa ser rotineira. Isso não significa tratá-la como uma obrigação a ser feita diariamente, mas sim enxergar isso como um novo hábito que precisa ser incluído com constância, seja definindo pequenas metas como 30 minutos diários de caminhada ou separando um período específico do dia para se exercitar.

Busque companhia

Algumas pessoas sentem dificuldade de iniciar uma prática de atividade física sozinhas. Uma ótima opção é encontrar um amigo ou familiar que tope encarar essa jornada junto. Pode ser uma pessoa que também ainda não sabe como começar ou ainda alguém que já tenha o hábito de se exercitar. Treinar com uma companhia pode ser um grande fator motivador, estimulando até mesmo uma competição saudável.

Divirta-se

Mais do que pensar no condicionamento físico e no cuidado com a saúde, se exercitar precisa ser algo divertido. Existem diversas atividades que podem ser experimentadas até que se encontre aquela que melhor se adapte às preferências e objetivos de cada um. O importante é fazer algo prazeroso para o corpo e a mente.

Pontapé inicial

Vale destacar que as férias podem ser o pontapé inicial para começar a se exercitar, mas não deve ser o único momento de praticar atividade física. É fundamental que se consiga manter os exercícios ao longo dos meses, equilibrando entre os momentos de trabalho e estudos.

A chave para se manter em movimento, segundo o especialista, é enxergar a atividade como um autocuidado no presente em busca de uma vida mais saudável a longo prazo.