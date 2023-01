O que pode acontecer ainda este fim de semana com Leão, Virgem, Libra e Escorpião, segundo o tarot

O final de semana finalmente está chegando e até o próximo domingo (8) muita coisa vai acontecer. E, se você é do signo de Leão, Virgem, Libra ou Escorpião, queremos convidá-lo a conhecer quais são as previsões das cartas do tarot. Vamos lá conferir?

Leão

A semana de Leão foi marcada por mudanças em seu ambiente laboral, o que de certo modo pode ter causado algum receio ou estresse, mas que no fundo na verdade são coisas que podem vir para o seu bem, desde que saiba olhar pela perspectiva correta.

O final de semana será o ciclo em que você deve relaxar e esquecer destes momentos. Aproveite o tempo com amigos e com uma pessoa especial.

Virgem

Já para a pessoa de Virgem, as cartas do tarot revelam dias de muita transparência em que você consegue observar as coisas e pessoas como elas realmente são, o que pode a certo modo te beneficiar ou surpreender.

Sobre a vida amorosa, se sente que seu relacionamento não está andando, isso pode significar muitas coisas, incluindo a chegada de uma terceira pessoa.

Confira também estes conteúdos de nosso portal:

Libra

Este é um ciclo no qual a pessoa de Libra deve ter muito cuidado, principalmente no campo profissional, pois atitudes ou discursos podem acabar te prejudicando e destruindo tudo aquilo e a imagem que construiu.

Sobre a vida amorosa, fique atento, pois pode mudar seus sentimentos com relação ao seu companheiro.

Escorpião

Já para Escorpião, esta foi uma semana de grandes desafios profissionais, mesmo sua mente pensando e seu corpo querendo férias. As cartas do tarot deixam ainda um aviso e conselho para o fim de semana: se tem alguma indiferença ou algo que está no ar com seu companheiro é importante que sente para conversar e as resolvam.

Com informações do portal Depor.

Gostou do conteúdo? Então, siga lendo estes aqui: