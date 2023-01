Perfumes para usar na hora de dormir

Se para você é uma novidade, saiba que existem pessoas que gostam de utilizar perfumes até mesmo para dormir. E não é qualquer fragrância que serve para os momentos de descanso noturno, já que algumas podem até mesmo atrapalhar a saúde do seu sono. Mas o contrário também acontece, e alguns aromas podem te ajudar a pegar no sono, devido à suavidade e ao cheiro agradável. Normalmente, esses perfumes são categorizados como body splashes ou sprays corporais, especialmente por serem mais leves.

Se você ficou curioso para saber os perfumes indicados para você usar na hora de dormir, veja a lista a seguir.

Cuide-se Bem Boa Noite - O Boticário

Possui notas de topo de Bergamota, Mandarina, Ameixa e Pimenta Rosa. As notas de coração são Lavanda, Rosa, Lírio-do-Vale, Jasmim e Notas Doces e as notas de fundo são Almíscar, Cashmeran, Musgo e Âmbar.

Floratta My Blue - O Boticário

Notas Aquosas, Frutas Vermelhas, Melão, Tangerina e Melancia estão no topo, as notas de coração são de Íris, Lírio-do-Vale, Gerânio e Verbena e para finalizar as notas de fundo Sândalo, Almíscar, Couro Branco, Âmbar, Cashmeran e Patchouli.

LEIA TAMBÉM: Esses foram os melhores perfumes femininos nacionais de 2022

Aquavibe Bem me Quero - Avon

Ideal para utilizar em noites com o clima mais quente. Possui aroma de Framboesa com Tangerina.

Petit Attitude Happy Bug - Avon

Suas notas são Cereja, Kiwi, Cassis, Mandarina Italiana, Caramelo, Vitória Régia, Rosa Damascena, Sal, Jasmim, Baunilha, Sândalo e Âmbar.

Hello Kitty Sweet Jequiti

As notas de topo são Pera, Maçã Verde e Cassis. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Peônia, Cedro e Flores Silvestres e as notas de fundo são Baunilha e Almíscar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 8 perfumes importados para você conhecer em 2023

⋅ 5 perfumes femininos para você arrasar em um encontro

⋅ 4 perfumes masculinos baratos para você utilizar no calor