Maquiagem: delineados que podem estar te deixando parecer mais velha - e como consertar

Por mais que algo vire moda, existem certos aspectos que não favorecem todos os tipos de rostos, e podem mesmo nos fazer parecer mais velhas ou mais jovens. Falando sobre delineadores, que serão a sensação de 2023 - em cores vibrantes, com aplicações 3D, olho de gatinho e até com linhas grossas -, isso não seria diferente.

Para entender melhor porque existem certos estilos de delineado que nos envelhecem, a Vogue conversou com dois maquiadores profissionais: Patricio Quintana e Sandra Ruenes, que revelaram alguns de seus segredos para conseguir o delineador perfeito de acordo com a sua idade.

Confira os tipos de delineado que geralmente fazem o rosto envelhecer

Delineado com sobrancelhas descoloridas

Apesar de as sobrancelhas descoloridas terem começado como tendência absoluta em 2022, é importante saber que, esteticamente, retirar as sobrancelhas da maquiagem pode ser um fator importante que pode estar agregando anos a você. Ao delinear os olhos “sem sobrancelhas”, pode destacar mais o desenho, porque um olhar sem sobrancelhas é muito maior, tornando-a inconclusiva e em certas ocasiões, ultrapassada.

Sombra como delineador inferior

Este tipo de delineado pode ser muito favorável se as cores forem bem aplicadas, caso contrário, pode se destacar incorretamente. Como se trata de sombra ao invés de lápis ou delineador em gel, a maquiagem pode parecer desalinhada. Os maquiadores recomendam que você se guie pela parte inferior dos olhos e tente fazer uma linha fina e sutil, com um pincel fino.

Delineado muito grosso

“Sem dúvida, os delineadores que eu evitaria para não adicionar anos são muito grossos. Isso torna o olhar mais duro e faz com que a pálpebra pareça um pouco mais desalinhada. Sempre que desenho delineado em pele madura, procuro ampliar bastante os olhos e dar muita luz”, diz Patricio Quintana, à Vogue. Apesar de os delineadores grossos serem um dos preferidos da estação, podem destoar do visual e deixar marcas de idade mais visíveis.

Delineador escuro

À medida que começam a aparecer sinais visíveis de envelhecimento, como rugas, um lápis preto pode começar a ser desfavorável, já que as linhas de expressão ficam acentuadas. Os maquiadores recomendam optar por cores nos tons chocolate, bordô ou tijolo que combinem com seu tom de pele, como no exemplo de Meryl Streep, para que o delineador funcione de maneira eficaz e melhore a aparência.