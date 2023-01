Kate Middleton e os looks com que gastou mais de 200 mil euros no último ano

Sabemos que Kate Middleton é um dos membros da realeza que gosta de usar roupas de marcas de roupas comerciais e de baixo custo, por isso descobrir que a princesa gastou mais de 200 mil euros no último ano chega a ser surpreendente.

A mulher que assumirá o trono ao lado do príncipe William, apareceu na lista que aponta os membros da realeza que mais gastaram dinheiro em roupas. Charlène de Mônaco, que foi quem gastou a maior quantia, totalizando em 700 mil euros, seguida da grega Olympia, que se tornou um símbolo da moda, gastando um total de 227 mil euros e na terceira posição ficou Kate Middleton.

A esposa de Harry, Meghan Markle, ficou em sexto lugar com 106 mil euros, menos da metade do gasto por Kate, comprando um total de 97 peças de vestuário, enquanto a rainha Letizia da Espanha ficou alguns lugares abaixo, com um total de 50 mil euros, na 14ª posição.

O fato de Kate Middleton ter alcançado a terceira posição é surpreendente e pode causar a intriga de muitos, pois como já foi dito, ela foi aplaudida por mostrar que não é preciso necessariamente usar roupas de grandes estilistas para ficar sofisticada.

As roupas exclusivas pelas quais Kate Middleton gastou mais de 200 mil euros

A lista mencionava que Kate Middleton havia adquirido um total de 204 peças novas, mas algumas surpreendem pela exclusividade.

Os preços exorbitantes de algumas das roupas da princesa de Gales, se deve ao fato de grandes estilistas como Alexander McQueen, Jenny Packham e Emilia Wickstead terem criado peças exclusivas para ela, o que significa que não são de nenhuma coleção, mas são totalmente personalizados, o que os torna peças de vestuário ainda mais caras.

O look que ela usou para a estreia de Top Gun: Maverick foi um Roland Mouret por 11 mil euros, sendo um dos mais caros do seu closet.