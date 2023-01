‘Emily em Paris’ e suas botas metálicas que causaram furor: veja celebridades que aderiram

Dezembro é um mês onde os looks brilhosos são as estrelas da vez! Entre vestidos de lantejoulas, acessórios e peças com glitter, maquiagem e outros estilos, são eles que costumam reinar nas festas de fim de ano. Mas a última temporada de Emily em Paris nos mostrou que se é para brilhar, não precisa ser necessariamente através das roupas, mas também dos calçados.

A série nunca falha no que diz respeito aos looks, principalmente para os amantes da moda que analisam cada um dos detalhes e estilistas que a popular série estrelada por Lily Collins apresenta.

A tendência das botas metálicas que cativou as famosas

A terceira temporada de Emily em Paris, nos mostrou várias tendências, entre elas a cor laranja e o color block como protagonistas de 2023.

Embora se falasse muito dos sapatos ‘Mary Jane’, sem dúvida, o que mais chamou a atenção nos episódios da série foram os looks com botas altas e metálicas que foram usadas em diferentes versões de cores.

Graças a este tipo de calçado, conseguiram manter a tendência color block e dar-lhe um novo toque, apoiadas por botas que até alguns membros do elenco se apaixonaram, tanto que Philippine Leroy-Beaulieu, a atriz que interpreta Sylvie, pediu para manter um par para sua coleção.

As famosas que já utilizavam a tendência, antes mesmo da série

Kim kardashian

Kim Kardashian é a rainha das tendências. Sem dúvida, a empresária e dona da SKIMS, é referência para outras celebridades em looks futuristas. A socialite mostrou em diferentes ocasiões que os looks metálicos são dela! A gata aposta em uma moda futurista que também é muito forte nesta temporada.

Anitta

A primeira vez que ela foi vista usando botas metálicas foi durante sua passagem pelo tapete MTV Miaw de 2016 e seu amor por eles permanece.

Dua Lipa

A cantora tem se caracterizado por usar looks compostos por muito brilho, extremamente sensuais e metálicos. A sua escolha para assistir a um casamento baseou-se num par de botas metálicas que combinou com um vestido branco.