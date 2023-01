Você sente tristeza após fazer sexo? Isso pode ter explicação

Fazer sexo é uma atividade comum e natural do ser humano, sendo um momento de prazer e felicidade para muitas pessoas, a menos que ela não seja assexual. Mas além da assexualidade, orientação sexual que causa a ausência parcial ou total da vontade de fazer sexo, outros problemas podem impedir que alguns seres humanos tenham prazer em realizar o ato, como a tristeza profunda após transar.

Chamada de disforia pós-sexo ou disforia pós-coito (da sigla PCD em inglês), ela pode se apresentar se diversas formas em uma relação, sendo a mais comum o sentimento de tristeza, além de preocupação, ansiedade e nervosismo.

A especialista em sexo e relacionamentos Ness Cooper explica ao Metro UK que isso pode ser experimentado em diversos momentos da vida: “Muitos irão experimentar PCD em algum momento de suas vidas, com cerca de 2 a 5% dos indivíduos tendo experimentado apenas na última semana. Muitas vezes, a DCP ocorre no final de um ciclo de resposta sexual, que geralmente ocorre após o orgasmo de alguém.”

Este ciclode resposta sexual pode ser separado em quatro fases e se aplicam à qualquer gênero, sendo elas excitação, platô, orgasmo e resolução. Ness explica que a disforia pós-sexo geralmente ocorre na última fase, mas que não acontece sempre. Mas a terapeuta deixa claro que caso isso seja visto frequentemente, é preciso buscar ajuda.

“Se alguém está experimentando a disforia no final de cada ciclo de resposta sexual, então procurar apoio de um terapeuta sexual pode ajudar a chegar ao fundo disso, pois pode haver mais do que apenas algo que acontece às vezes, possível trauma, ou simplesmente não experimentando realmente seu ciclo completo de resposta sexual, como não atingir o orgasmo ou parar no meio do fluxo”.

