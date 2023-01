Top 3 cremes faciais ideais para pele oleosas

Para realizar o cuidado pessoal por completo, é importante também cuidar da saúde da pele. Não importa a idade, quanto antes a rotina começar, mais saudável vai ser a sua pele no futuro.

Se você não tem o costume ou deseja descobrir novos cremes faciais com um bom resultado, que tal aprender com uma especialista? A youtuber Joyce Vignochi, especialista em cuidados com a pele, indica quais são os 3 cremes faciais mais em alta no mercado.

Hidratante facial Nivea 7 em 1 Beleza Radiante

O produto foi desenvolvido para peles negras e para ser usado durante o dia, contudo, sua proposta cabe muito bem em outros tons de pele. Ele é um creme uniformizador que tem como objetivo principal reduzir as manchas da pele, além de controlar a oleosidade, iluminar, hidratar e ainda possui proteção UVA/UVB.

Creme Hidratante Facial - AKWA

Também desenvolvido para uniformizar a pele e clarear manchas, também promete tratar linhas e rugas. É um produto coreano, por isso possui um valor mais elevado. Contudo, de acordo com o Joyce, o custo compensa. É o produto mais tecnológico da lista e traz os seguintes ingredientes: Complexo Calmante Coreano; niacinamida; adenosina; extrato de mel; extrato de raiz de Panax ginseng; hialuronato de sódio e sumo de Betula platyphylla japonica.

Creme facial Pele de Porcelana - Kokeshi

Outro produto asiático, porém com um melhor custo-benefício. Ideal para pele oleosa e pode ser utilizado durante o dia ou à noite. Entre os benefícios se destacam as propriedades anti-idade, antiacne e antioxidante.

Seu aroma é floral e Possui:

Óleo de arroz;

Farinha do arroz;

Óleo de rosa mosqueta;

Pantenol;

Óleo de amêndoa doce.

