Os signos que podem chorar por amor no começo de 2023

Mais um ano começa e, de 5 a 7 de janeiro de 2023, uma lua emotiva em Câncer ganha os céus! Para alguns signos do zodíaco, esse é um período de maior sensibilidade e pode render algumas lágrimas, especialmente quando se trata de vida amorosa.

Confira a seguir:

Áries

Se o ariano está apegado a fracassos e o passado que já não pode voltar mais, a chance de se entristecer fica maior nessa época. É importante reconhecer o presente e a própria culpa em algumas questões para começar a perdoar e fazer as pazes, não só com os outros como com você mesmo. A nostalgia agora só o colocará para baixo e não permitirá que a vida se resolva da maneira que deve ser; não se deixe consumir e busca maneiras de superar para poder focar no agora.

Confira também: Os signos que surpreendem na luta por amor

Gêmeos

A tristeza pode chegar com a ansiedade por questões internas que dão volta no peito. É hora de tomar atitudes para sanar e resolver pendências, deixando apenas de se preencher com o vazio que o passado deixou. Em alguns casos, é importante se preocupar com a imagem que passa para os outros e focar no autocuidado para melhorar a relação com o bem-estar, amor próprio e autoestima. Novas metas e desejos podem ajudar a liberar a mente um pouco dos mesmos pensamentos; nutra-se de motivação.

Câncer

Esse é um momento de sensibilidade e choro. Aquilo que não deu certo com pessoas que foram especiais pode emergir e será impossível deixar de ver as consequências. Reconheça seus erros, mas também ame-se mais para perdoar a si mesmo. É momento de compreender os sentimentos e as lágrimas, para começar a limpar o próprio coração de verdade. Algumas lamentações o impedem de olhar para o futuro e enfrentar os desafios; supere-se.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!