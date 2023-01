Esses foram os melhores perfumes femininos nacionais de 2022

O mundo da perfumaria é gigante e fico até difícil analisar quais são os melhores perfumes do momento. Contudo, com opiniões de especialistas e amantes da perfumaria, é possível chegar nas fragrâncias que se destacaram no último ano e prometem continuar fazendo barulho em 2023. Com informações da youtuber Juliara Ferreira, veja a seguir quais foram os melhores perfumes nacionais femininos de 2022.

Lily Lumière - O Boticário

O perfume foi lançado em 2022 e pertence a uma das linhas mais famosas da marca. Possui ótimo desempenho, com um aroma aveludado e amadeirado, ideal para temperaturas mais baixas.

Possui notas de Néroli, Bergamota, Pimenta Rosa, Mandarina, Flor de Laranjeira, Osmanthus, Baunilha, Âmbar, Patchouli, Sândalo e Pralinê.

Essencial Único - Natura

Para muitas pessoas, esse foi o melhor lançamento da perfumaria feminina nacional em 2022. Sua versão masculina fez muito sucesso, mas a feminina não fica para trás. É uma fragrância diferenciada e exclusiva, ideal para eventos elegantes.

As notas de topo são Pimenta Preta, Damasco, Ishpink e Cardamomo. As notas de coração são Jasmim Egípcio, Paramela, Íris, Rosa, Osmanthus, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Copaíba, Âmbar, Baunilha, Sândalo, Vetiver e Cedro.

Eudora Royal - Eudora

Uma fragrância que esbanja luxo, poder e riqueza. Não atoa, seu nome ‘realeza’ indica um uso para eventos especiais, principalmente durante à noite.

Traz notas de topo de Toranja, Pera Verde, Bergamota, Laranja e Maçã. As notas de coração são Ylang Ylang, Flor de Laranjeira, Jasmim, Peônia, Lírio-do-Vale, Pimenta e Davana e as notas de fundo são Sândalo, Baunilha, Diamante Negro, Musgo, Almíscar e Cashmeran.

