Como cuidar de uma pele oleosa?

Você já tentou de tudo para cuidar da sua pele e já usou todos os produtos possíveis, mas ela insiste em ficar muito oleosa? Talvez você esteja errando algum detalhe no processo. Não basta apenas utilizar produtos específicos, pois existem rotinas que devem ser realizadas para que haja a melhora gradual. E se você está disposta a tentar novamente, confira 3 dicas da youtuber Talita Rodrigues de como muito de uma pele MUITO oleosa.

Limpeza

A primeira dica tem a ver com os cuidados e limpeza diária. Mas se engana quem acha que jogar água diversas vezes ao dia é a forma correta de acabar com a oleosidade. Segundo a youtuber, é indicado uma limpeza equilibrada, com uma sensação de hidratação logo após a higiene. Caso você sinta uma sensação de que a pele está ‘puxando’, pode ter algo de erro com a forma que você cuida da sua pele.

Sua pele não é oleosa, ela está oleosa

Se você já desistiu de tentar tirar a oleosidade da sua pele e compreendeu que ela é oleosa e pronta, você está enganada. A esteticista é firme em dizer que “a sua pele NÃO É oleosa, ela ESTÁ oleosa”. Ela está dessa forma pelas influências do dia-a-dia, à exposição e a falta de limpeza correta. Mas essa adaptação ao meio ocorre tanto internamente quanto externamente, e atitudes como banhos quentes, climas quentes e alimentação gordurosa tendem a aumentar a oleosidade.

A dica nesse caso é começar uma ‘rotina gelada’. utilizando produtos de limpeza mais frios na face. Dessa forma, a pele se mantém mais fresca. Nesse caso, uma boa aliada é água termal. Utilize também produtos fluídos (líquidos) para que a pele não fique aquecida.

Protetor solar

Uma questão constante em uma pele oleosa é sobre o uso de protetor solar, que costumam causar mais oleosidade. A dica neste caso é adicionar um demaquilante na rotina de skincare, para limpar mais profundamente a pele, retirando todos os resíduos. Utilize também protetores oil free.

