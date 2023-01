Cachorro gigante é expulso da creche para cães por sentar em filhotes menores Imagem: reprodução The Mirror (Kennedy News/@franklynthenewf)

Um ‘cãozinho’ da raça Terra-nova um pouco desajeitado precisou ser expulso de uma escola para cães por suas atitudes não muito bem vista pelos outros colegas de classe. O cachorro tem apenas um ano de idade, mas possui quase dois metros de altura quando está em pé e pesa nove quilos, porém ele não sabe disso e tem o costume de sentar em outros cãozinhos, o que causou a sua expulsão.

“Ele foi expulso da aula de filhotes porque era maior que os outros cachorros e sentava em cima deles durante as brincadeiras. Ele é definitivamente desajeitado”, disse sua dona Shauna Connors, conforme texto do The Mirror.

A mulher de 41 anos comenta que já teve outros animais de estimação e os proibia de subir em seu sofá, mas o mesmo não acontece com Franklyn, que gosta de deitar sobre as pessoas... Mesmo que ocupe todo o espaço.

“Com os cães anteriores nunca os deixávamos sob os móveis, mas ele é muito determinado e teimoso, então faz o que quer”, explica.

Veja a seguir o cão tentando sentar com seu dono Travis Connors.

Sua dona Shauna diz que Franklyn “pensa que ele é um cachorrinho de colo”, por isso está preocupada e esperando que o seu sofá se quebre futuramente, já que a raça pode chegar em até 14 quilos.

Mesmo admitindo que cuidar de um cão deste tamanho dá muito trabalho, a mulher disse que sabia onde estava ‘se metendo’ quando pegou o cachorro em março de 2022 e a família segue tentando treiná-lo diariamente.

“Às vezes ele entra na sala e empurra as coisas como se não fossem nada. Se houver uma migalha de comida ou um brinquedo atrás de um objeto, como o sofá ou a mesinha de centro, ele é movido”.

Unindo a fofura com o tamanho e as situações engraçadas, a família aproveitou para deixar o cão popular na internet. Somente o vídeo de Franklyn deitando em seu dono possui quase três milhões de curtidas e mais de trinta milhões de visualizações.

