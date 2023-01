O app de mensagens WhatsApp contará com um importante recurso que deve ser lançado para os usuários em breve.

Como detalhado pelo site especializado Wabetainfo, a plataforma contará com a capacidade de editar mensagens já enviadas.

O novo recurso ainda está em desenvolvimento em uma recente atualização beta para o sistema operacional Android.

Assim funcionará o novo recurso do app WhatsApp que vai permitir editar mensagens já enviadas

Com a novidade, o usuário poderá editar mensagens de forma rápida. No entanto, ainda não está claro como funcionará totalmente o recurso.

As informações sobre a janela de tempo para permitir que as pessoas editem suas mensagens também ainda são desconhecidas.

No momento, o recurso aparece apenas em uma versão beta, por isso é sempre importante manter o app atualizado constantemente.

Uma versão beta para PC também já conta com o novo recurso em desevolvimento. O app ainda não revelou se a novidade será liberada para celulares com sistema iOS da Apple.

Ainda de ainda de acordo com as informações, não existe data oficial para o lançamento do novo recurso para Android e iOS.

Texto com informações do blog do app