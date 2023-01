5 perfumes femininos para você arrasar em um encontro

Em um encontro, não bastar apenas estar bonita, é preciso também caprichar no perfume para você de destacar e existem fragrâncias perfeitas para a ocasião, que além de exalar um aroma agradável, também são muito sedutoras. E você pode arrasar um encontro sem gastar muito. Confira a seguir 5 perfumes femininos nacionais perfeitos para um encontro.

Floratta Red - O Boticário

Os perfumes vermelhos sempre são os mais indicados para os encontros, já que essas fragrâncias costumam ser mais doces e frutados, ideais para encontros noturnos. No caso do Floratta Red, a nota mais chamativa é a de maçã, mas ele também traz Bagas Vermelhas e Laranja no topo, Notas Florais, Tuberosa, Flor de Laranjeira, Violeta e Lótus no coração e fecha com Chocolate amargo, Âmbar, Almíscar, Sândalo e Cedro no fundo.

Ilía Secreto - Natura

Um perfume que chama atenção pela nota de uva e também traz notas adocicadas e cremosas. Também funciona muito bem a noite e traz notas de topo de Uvas, Ameixa, Pera e Mandarina. As notas de coração são Jasmim, Orquídea, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo Fava Tonka, Café, Cedro, Sândalo e Ishpink.

Bambou Oriental - Mahogany

Se o encontro o ocorrer de dia e ao livre, como um piquenique, as fragrâncias frescas são as mais indicadas. Nesse caso, Bambou Oriental pode ser uma boa escolha.

As notas de topo são Bambú, Folhas de Violeta e Pera. As notas de coração são Gardênia, Íris, Figo, Ylang Ylang, Lírio-do-Vale, Ameixa e Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Extrato de Cedro Branco, Sândalo, Âmbar e Baunilha.

Lily - O Boticário

O perfume mais vendido da marca Boticário em 2022. Traz elegância em um aroma floral.

As notas de topo são Damasco, Pêssego, Pera, Pimenta Rosa e Mandarina. As notas de coração são Lírio, Jasmim, Osmanthus, Gardênia, Íris, Violeta, Narciso e Rosa e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Almíscar, Sândalo, Patchouli, Vetiver e Musgo.

Ekos Frescor de Maracujá - Natura

Também funciona muito bem em encontros ao ar livre e em dias quentes.

As notas de topo são Maracujá, Bergamota, Mandarina, Alecrim, Anis e Maçã. As notas de coração são Violeta, Rosa, Lírio-do-Vale e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Cedro e Musgo de Carvalho.