‘Sou de ter poucos e bons’, diz Giovanna Ewbank sobre ter amigos

Assim como muita gente, a apresentadora Giovanna Ewbank também é bem seletiva na hora de fazer novos amigos. Embora esbanje simpatia, não é qualquer um que realmente conquista espaço em sua vida.

“Não sou de ter muitos amigos. Sou de ter poucos e bons”, afirmou ela, em entrevista ao jornal O Globo. Ela explicou que, embora considere muitas pessoas ao seu redor como colegas, isso não está necessariamente ligado apenas à atividade artística: ela é assim também fora do meio de trabalho.

“A minha profissão acabou me abrindo mais para essas relações todas. Mas não só do meio artístico como na minha vida, costumo ser mais observadora, na minha... Nunca fui muito festeira. Sou de ficar mais em casa...”, pontuou.

“A gente fez uma entrevista com a Carolina Dieckmann, que é virginiana. Eu e ela nos identificamos em muitos momentos. O virginiano é desconfiado, né? Eu sou uma pessoa muito na minha”, continuou.

Giovanna é casada com o ator Bruno Gagliasso desde março de 2010, mas conheceu ele em 2008. O casal tem três filhos: Titi, Bless e Zyan. Enquanto ele seguiu sempre o caminho da dramaturgia, ela foi variando entre atuar e apresentar. No começo do relacionamento, porém, ela percebia que era classificada apenas como mais uma namorada de Bruno.

“Era cruel porque eu estava começando uma carreira ali dentro da televisão. Nós nos conhecemos ali e eu estava caminhando degrau por degrau, devagarzinho. Mas a partir do momento que passei a me relacionar com um homem que tem uma carreira consagrada, passaram a me enxergar e me colocar numa caixa de ‘a namoradinha do ator consagrado Bruno Gagliasso’”, disse Gio.

“Fui colocada nessa caixinha e sofri muito. Eu trabalho desde os 15 anos, idade em que iniciei os estudos no teatro. E com 22 anos eu estava começando a trilhar a carreira, subir degrau a degrau, da maneira que tinha que ser. Ali fui colocada numa caixa e tudo foi posto por água a baixo. Foi um grande sofrimento para mim”, ressaltou.

