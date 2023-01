Skincare: Jennifer Lopez revela sua rotina de beleza e maquiagem para rejuvenescer

Jennifer Lopez, além de atriz e cantora, é um ícone no mundo da beleza que superou todos os níveis, encontrando as rotinas perfeitas que a fazem ter um dos melhores rostos e pele de Hollywood. Recentemente, ela lançou sua primeira marca de cosméticos, a JLo Beauty, focada na beleza fácil e simples.

A artista conversou com a Vogue e contou toda a sua rotina de maquiagem e skincare. E, fique pasma: é totalmente simples e fácil de fazer.

Rotina de Jennifer Lopez de cuidados com a pele para rejuvenescer

Limpar a pele

Seu primeiro passo em sua rotina de cuidados com a pele é aplicar o limpador facial. Ao aplicar o produto That Hit Single, da sua própria marca, ela menciona como sempre teve uma rotina de cuidados com a pele muito simples.

Colírio para os olhos

Para ter um visual cativante, a celebridade aplica colírios. Graças a isso, suas pupilas brilham e se destacam. J.Lo comenta que é a primeira coisa que as pessoas veem e é por isso que ela gosta tanto.

Sérum hidratante

A família de J.Lo sempre teve bons segredos de beleza. Um deles é o azeite de oliva, que está justamente no Glow Serum que ela usa da própria marca. “Também havia outros segredos mais malucos”, diz ela à Vogue, “como passar maionese no cabelo”. Usar sérum hidratante ajuda a hidratar e iluminar sua pele. Outro segredo da cantora, é dormir bem. Segundo ela, quando a pele está descansada, ela brilha mais.

Creme hidratante com protetor solar

“Para se manter jovem ao longo dos anos, use protetor solar todos os dias”, sugere JLo.

Creme para os olhos

JLo Beauty usa creme para os olhos para remover manchas escuras sob as pálpebras. A celebridade também o usa no nariz e comenta um segredo inspirador sobre como “até os 25 anos você tem o rosto com o qual nasceu e depois tem o rosto que merece”.

Passo a passo da rotina de maquiagem de Jennifer Lopez

Aplicar corretivo

A primeira coisa que JLo faz é aplicar corretivo nas manchas escuras sob os olhos, nas bordas do nariz, na testa, nas sobrancelhas e sob os lábios. Apenas o designa para as áreas que mais precisam, sem encher o rosto com ele.

Contorno

Para criar um contorno forte, mas natural, ela usa as cores mais escuras de sua paleta e as mistura. Com um pincel médio, ela aplica acima das maçãs do rosto, na testa alta, no queixo e um pouco no pescoço. Em seguida, pegue um pincel fino e use as cores mais claras para dar mais leveza ao rosto. Ela também adiciona um pouco de corretivo sob as pálpebras e sobre o nariz.

Base

JLo usa a base Chanel Vitalumiere em 3 tons diferentes. Primeiro comece aplicando o mais escuro para misturar tudo e depois o mais claro para as partes mais claras da pele.

Blush para as bochechas

Pegue um pouco e aplique nas bochechas e no pescoço para simular uma cor uniforme na maquiagem.

Iluminador

Com um pincel fino, aplique o iluminador sobre o nariz e sob as sobrancelhas. Isso permite que o olhar seja iluminado, criando um toque de vitalidade incomparável.

Batom e brilho

J.Lo enfatiza que o conselho para maquiar os lábios foi encontrado no TikTok ou no Instagram Reels. Com um batom, contorne suavemente a parte inferior e superior dos lábios, criando um efeito volumoso e sexy. Em seguida, ela o esfuma com um gloss.

Delineador de sobrancelha e rímel para os cílios

Os passos finais da artista são o delineador de sobrancelha e o rímel. Jlo comenta, inclusive, que poderia fazer um vídeo especial para ensinar a pintar os cílios, já que pode demorar mais de 5 minutos.

Cuidados com o corpo

Além do rosto, a famosa comenta como é importante cuidar da pele para valorizar o rosto e a maquiagem. Para isso, ela usa o sérum e o creme corporal da marca no decote e nos braços para dar brilho geral a todo o corpo.