Saiba mais sobre o Wegovy, remédio aprovado pela Anvisa para tratamento de obesidade e que tem como princípio ativo a semaglutida

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou na última segunda-feira (2) o remédio Wegovy, à base de semaglutida (2,4mg) e tem como objetivo o controle do sobrepeso e obesidade.

Segundo o G1, é o primeiro medicamento injetável de uso semanal indicado exclusivamente para isso, contudo, antes da liberação, os médicos já indicavam outros remédios de modo ‘off label’, ou fora da bula, como Ozempic, que também utilizava a semaglutida, mas nesse caso era indicado para diabetes tipo 2.

Conforme explicado na matéria, os dois medicamentos são parecidos e inclusive fabricados pela mesma empresa farmacêutica, mas o que muda são as suas indicações e a dosagem. Ao todo, são três remédios com o mesmo princípio ativo, com dois deles já aprovados anteriormente, mas cada um para um tipo de tratamento. Confira a seguir:

O novo remédio aprovado é o Wegovy , injetável e com uso no combate à obesidade e sobrepeso;

, injetável e com uso no combate à O Ozempic também é injetável e indicado para o tratamento de diabetes tipo 2 , além da prevenção de problemas cardiovasculares graves. Já era utilizado como ‘ off label’ anteriormente, com indicação médica;

também é injetável e indicado para o tratamento de diabetes , além da prevenção de problemas cardiovasculares graves. Já era utilizado como ‘ anteriormente, com indicação médica; Já o Rybelsus possui tratamento via oral e tem como objetivo o tratamento da diabetes tipo 2.

LEIA TAMBÉM: Ansiedade e estresse: Conheça 5 alimentos saudáveis que podem te ajudar a controlá-los

Como funciona a semaglutida

Ainda de acordo com o texto, a semaglutida é um ánalogo ao hormônio GLP-1, que o ser humano produz no intestino. Sua função é avisar ao cérebro reduzir a fome quando alguém se alimenta, além de retardar o esvaziamento do estômago e produzir mais insulina.

“O nosso hormônio dura 10 minutos, já a semaglutida dura uma semana. Aquela sensação de ‘comi e perdi a minha fome’ é dada pelo GLP-1, e a semaglutida é um medicamento que imita essa ação. O paciente tem a sensação de que está sem fome. E, se ele come, para de comer porque o estômago enche rápido”, explicou o endocrinologista João Eduardo Salles ao site.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

ATENÇÃO!

Este texto não tem como objetivo diagnosticar doenças ou indicar tratamentos, apenas informar. Caso apresente sintomas ou queira tirar dúvidas, consulte um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Estes são os 8 alimentos que vão hidratar o seu corpo tanto quanto a água

⋅ Esses alimentos podem diminuir a eficácia do seu anticoncepcional

⋅ Verão: Conheça 3 alimentos que você deve evitar comer nesta época do ano