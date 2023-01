Relacionamento: 4 sinais de que a sua relação está em ruínas

Encarar os fatos nem sempre é uma tarefa fácil, principalmente se o que está acontecendo ou prestar a acontecer é algo ruim, mas quanto mais você ignorar ou demorar para agir, mais difícil vai ser. Um exemplo comum são os relacionamentos, onde é até comum passar por altos e baixos, mas algumas situações são extremas e o fim é a única saída.

Porém, alguns casais simplesmente fingem que nada está acontecendo ou tentam a todo custo consertar algo que não tem conserto. Ou pior, não percebem que a relação está ruindo aos poucos. E se você desconfia que a sua relação não está 100% saudável, a terapeuta sexual e de relacionamento Lauren Consul explica que existem bandeiras vermelhas que podem sugerir que talvez a relação tenha terminado e é hora de seguir. Veja os cinco sinais principais.

Ter sempre o mesmo argumento em uma discussão

A especialista Lauren comenta que um dos sinais mais claros que a relação está passando por problemas é quando os argumentos em uma conversa são superficiais e um dos dois sempre quer ter razão e isso não leva a lugar nenhum. “Se ficarmos presos na ‘visão certa’, estamos dizendo que a experiência de uma pessoa é válida e a da outra não”, comenta.

Não assumir responsabilidades

Quando a relação consiste em colocar o fracasso (ou o sucesso) no outro, é sinal de que não há maturidade e nem responsabilidade. Nesse caso, frases como “se meu parceiro mudasse ou fizesse de maneira diferente, tudo ficaria bem” indicam que a culpa é sempre do outro. “É muito mais fácil apontar o dedo para o nosso parceiro, mas o que você faz também impacta seu parceiro, que então impacta você”, “, diz Lauren.

Perder a curiosidade um pelo outro

Com o passar do tempo, uma relação vai ganhando confiança, mas também acaba caindo na rotina. Isso é algo comum, mas é preciso sempre buscar coisas diferentes. Caso você ou seu parceiro não esteja mais curioso ou querendo conversar e saber mais um do outro, é sinal de que as coisas estão ruins

“Quando começamos a namorar, fazemos muitas perguntas e nos interessamos um pelo outro, mas com o tempo nos esquecemos ou começamos a presumir e paramos de fazer perguntas ao nosso parceiro”.

Falta apoio e trabalho em equipe

Um sinal derradeiro de fim de uma relação é a falta de apoio ou proteção. Se o seu parceiro não compra mais as suas brigas ou tenta te defender em uma discussão, é sinal de que ele não confiança mais em você ou não se importa tanto.

“Nenhum casal é perfeito, mas apoio, confiança, respeito e colaboração separam aqueles que vão longe daqueles que não vão”, finaliza.

Com informações de Metro Reino Unido.

