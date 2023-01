Os signos que podem esperar bastante para entrar em um relacionamento

Quando se trata de iniciar um relacionamento, alguns signos podem esperar bastante e analisar as conexões ao máximo para decidir se elas valem a pena ou não.

Confira quais são esses signos e descubra como eles agem:

Touro

O taurino pode se apaixonar bastante, mas ele vive a verdadeira emoção quando sente o entusiasmo de passar para uma segunda fase na relação. Ele é firme e pode ser bem realista ao decidir se vale a pena entrar em um relacionamento; a confiança e o que ele e o parceiro significam na vida do outro fará a toda a diferença.

Capricórnio

O capricorniano tem facilidade para separar atração e sentimento, por isso ele pode esperar a pessoa “certa” para entrar em um relacionamento. Além de desenvolver as conexões com certo “pé no chão”, esse signo irá esperar que o outro demonstre estar tão interessado quanto ele em ter algo mais profundo; do contrário, aproveitará apenas para se divertir.

Virgem

O virginiano pode demorar em encontrar um parceiro, pois planeja e deseja alguém que seja conveniente, se encaixando assim no cenário que ele almeja. Correr riscos nem sempre é com ele e isso faz com que esse signo tenha cautela para entrar em um relacionamento, esperando que o outro “prove” suas verdadeiras intenções.

