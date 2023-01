Um novo ano começou e alguns signos podem embarcar em diálogos significativos que trarão mudanças importantes.

Confira os signos que ouvem palavras poderosas no começo de 2023:

Leão

A chance de conhecer alguém especial e estabelecer uma conversa que cria um laço é grande. Uma frieza ou negatividade acaba, ajudando a embarcar no diálogo e nas emoções com mais otimismo e autocuidado. É um momento de acompanhar quem ama ou se tornou um interesse especial com atenção ao que eles dizem.

Libra

A comunicação está em alta e, apesar de certo receio, a forma de se expressar do libriano ajudará alguém a se sentir mais seguro para falar também. Para muitos, as cartas são colocadas em cima da mesa de forma poderosa, esclarecendo situações que movimentarão a sua vida. Relacionamentos podem se tornar mais satisfatórios.

Sagitário

Novos estímulos e comunicações chegam na vida dos sagitarianos, que podem entrar em conversas profundas que motivam novas conexões importantes ou o ajudam a se alinhar com alguém especial que já está em sua vida. O flerte e o romance estão em alta!

