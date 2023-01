Os signos que estreiam 2023 movidos pelo amor

Mais um ano começa e alguns signos do zodíaco podem estrear 2023 depositando mais energia no amor, o que trará transformações importantes.

Confira a seguir quais são esses signos e como isso acontecerá:

Gêmeos

O amor pode começar a levar o geminiano para lugares muito diferentes. Esse é um momento de expansão e muita coisa nova pode chegar. Coma mente aberta, a intuição e percepção se afloram, trazendo respostas e o ajudando a desenvolver alguns pensamentos muito importantes. As oportunidades de mudança finalmente são compreendidas e tendem a agir de maneira profunda!

Libra

O desejo e o amor movem a vida no começo desse novo ano! O libriano pode transformar flertes em algo muito mais profundo e melhorar relacionamentos que já existem. O momento é de conquista amorosa, mas também de trabalho para colocar seus prazeres e sonhos em prática. Comemore aquilo que é alcançado!

Capricórnio

A sabedoria de saber exatamente o que se deve fazer para aumentar o amor na vida abrirá os olhos do capricorniano. Isso o ajuda a compreender algumas paixões e assumir certos riscos necessários. Tanto no amor próprio, objetivos e conexões com as outras pessoas, a energia agora o permite acreditar na capacidade de realização. Novas oportunidades e iniciativas movimentam a vida!

Aquário

Existe um recomeço importante para questões de amor próprio, o que ajudará o aquariano a abraçar novas oportunidades relacionadas a seu bem-estar, segurança e expansão. Muita coisa pode ser criada e a vida tende a ser levada com coragem para se amar e também amar as outras pessoas que merecem. Mantenha sua voz ativa e determinação!

