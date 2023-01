O que o futuro reserva ainda esta semana para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, segundo o tarot

Chegamos na metade da semana e até o próximo domingo (8) muita coisa vai rolar com as pessoas dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Se você quer descobrir o que vem por aí e as previsões das cartas do tarot, basta que busque seu signo na lista a seguir.

Áries

Para a pessoa de Áries, as cartas do tarot revelam uma semana bastante movimentada. E, como nem tudo são flores, é melhor estar preparado, pois alguém em seu trabalho tentará tirar a sua paciência.

Por sua vez, você terá uma grande ideia durante a semana e agora é hora de colocá-la em prática.

Touro

Você finalmente conseguiu recarregar sua energia, mas é importante saber agora como aplicá-la para não se estressar. Em linhas gerais, as cartas do tarot revelam que Touro não terá uma semana tão fácil assim, principalmente no campo amoroso, no qual não terá próximo a pessoa que deseja. Além disso, não é um bom período para assinar contratos e documentos.

Gêmeos

Para a pessoa de Gêmeos, o tarot revela que algo que deseja há muito tempo e que tanto lutou está próximo de acontecer. Sobre o campo financeiro, imprevistos podem surgir, então tome cuidado para não desperdiçar dinheiro.

Por fim, é melhor estar preparado, pois alguém especial entrará em sua vida e cativará seu coração.

Câncer

As cartas do tarot deixam um importante conselho para a pessoa de Câncer: dê mais atenção para seu companheiro e tome cuidado com o ciúmes excessivo, pois ele só prejudicará seu relacionamento.

Por sua vez, embora os dias não sejam fáceis, é importante parar para refletir e cuidar de sua saúde mental e como age, uma vez que esta será a chave para que as coisas melhorem.

Com informações do portal Depor.

