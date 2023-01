O que ainda pode acontecer com Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes esta semana, segundo o tarot Foto ilustrativa - Freepik - @blasco5

Segundo dia útil de 2023 e embora algumas coisas já tenham acontecido, até o próximo domingo (8) muita coisa ainda vai rolar. E, se você quer saber o que o universo prepara para o futuro, veja a continuação as cartas e previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário - A Roda da Fortuna

Antes de mais nada, é importante que saiba que as mudanças que aparecem em sua vida são para o seu bem e para que possa evoluir. Não tenha medo do que está por vir.

Por sua vez, a carta da pessoa de Sagitário faz um alerta e deixa um conselho: não fique preso ao passado, você é uma pessoa especial e que merece ser feliz. E, se está solteiro, este ano o campo amoroso vai te surpreender.

Capricórnio - Rainha de Copas

A pessoa de Capricórnio tem o talento natural de liderança e esta será a semana para que o aplique para tirar o máximo de proveito de tudo que fizer.

Quando falamos sobre o campo amoroso, a pessoa que se aproximou inicialmente como um amigo hoje quer ser mais que isso. Você não deve perder esta oportunidade.

Aquário - Rei de Espadas

A carta da pessoa de Aquário deixa um importante alerta: não julgue as coisas ou emita opiniões sobre pessoas sem analisar o contexto completo. E, embora o último ano não tenha sido o melhor, é hora de se reinventar e aprender com todas as suas oportunidades.

Sobre a vida amorosa, outro conselho importante: não tente dominar tudo em seu relacionamento, pois isso pode acabar resultando em um término.

Peixes - Cinco de Espadas

Esta será uma semana em que deve atuar de maneira cautelosa. Se tem, por exemplo, um negócio é melhor não fazer novos investimentos ou aquisições por enquanto. Observe tudo que acontecer e reflita sobre qual caminho deve seguir.

Por fim, quando falamos sobre a vida amorosa, embora o término com seu companheiro não tenha sido fácil, esta não será uma situação eterna.

Com informações do portal Nueva Mujer.