Moda: trazendo a sensualidade de volta. A peças com as costas peladas voltaram com tudo.

Nos últimos desfiles de 2022, enquanto as modelos desfilavam pelas passarelas, os olhos dos espectadores estavam todos focados em suas costas. Isso porque a tendência da moda com as costas abertas está tendo um grande momento.

Desde vestidos com as costas peladas, tops quase sem tecidos na área e até jeans decotados (combinados com calcinhas aparecendo) provaram que o look aberto nas costas é o único a se observar.

Ideal para um rolê a noite ou adicionar estilo a um look simples, a tendência da moda com costas abertas prova que o sexy está de volta.

Celebridades que já aderiram a tendência

Dua Lipa entrou com tudo neste ano com o modelo de vestido com decote profundo nas costas. Aqui, contamos todos os detalhes desse look maravilhoso e completamente sexy.

Quem também não ficou para traz da moda, foi a fashionista e rainha da maquiagem, Hailey Bieber, que também comemorou o Ano Novo com as costas de fora e a calcinha em destaque.

Frequentemente combinado com detalhes recortados e cintura baixa e moderna, os vestidos com costas peladas são definitivamente um eco da influência duradoura do Y2K na passarela - e nas ruas principais.

Mas, caso não esteja pronta para combinar a calcinha aparente + um vestido sensual, que tal começar com uma baggy jeans e um top com as costas de fora? Essa é outra combinação perfeita, que também será tendência neste ano.

A moda com as costas peladas é para todos os corpos e deve ser bem aproveitada neste verão, principalmente. Aproveite os dias quentes para deixar o seu lado sexy se sobressair. A moda é cíclica e, sabemos que as costas abertas já vieram com tudo nos últimos anos, mas não sabemos até quando ela durará nesta sua fase.

Então, vamos aproveitar que a tendência da moda com as costas peladas está em alta e abusar da sensualidade neste 2023?