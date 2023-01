Moda: 6 hábitos para organizar seu armário e aproveitá-lo muito mais neste 2023

O início deste novo ano é perfeito para colocar muitas coisas em ordem... como o nosso armário!

Muitas vezes acabamos usando a mesma roupa, ou comprando roupas novas para sair, porque deixamos o nosso guarda-roupas desarrumado. Mas, as dicas de hoje não se tratam de comprar novas peças, mas sim, de aplicar pequenos hábitos de organização que darão gosto de você olhar para o seu armário.

Dicas para manter um armário bem organizado

Se você ainda está de férias, este é o momento perfeito para começar com todos os hábitos de uma vez, dedicar um dia ao seu armário e depois se dedicar a mantê-lo assim. Se você já voltou às suas tarefas diárias, aplique-as gradualmente para as suas tardes livres, você vai amar o resultado!

Aromas

Não há nada mais agradável do que cheirar ao seu aroma preferido! Selecione a sua essência preferida e coloque-a em um local estratégico do armário, como nas prateleiras altas. Você também pode pendurar pequenos sachês de perfume no cabideiro.

Separar e cuidar

Ano novo, hábitos novos. É hora de seus acessórios ficarem separados por ordem, e, assim, você pode prolongar sua vida útil. Como fazer isso? Organize todos os seus acessórios em estojos e caixas feitas especialmente para eles, como porta-joias forrado com tecido para cuidar das peças, caixas giratórias para cuidar de seus relógios e caixas circulares para manter seus chapéus em forma e protegê-los do pó.

Ganhe espaço

Se você já pensou que não cabe mais nada no seu armário, é hora de dar as boas-vindas a organizadores pequenos, mas eficazes. Aposte em vários cabides: são ideais para peças sociais. Se a sua sapateira estiver cheia, aposte em divisórias que deixem um sapato em cima do outro para que você possa adicionar mais pares.

Dobrar e armazenar por cores

Não existe armário perfeito se suas roupas não estiverem em boas condições. As que costuma sofrer mais são as roupas brancas, então você pode levar um roll-on para o caso de manchar acidentalmente ao usá-lo, lembre-se também que roupas jeans não são lavadas após cada uso, mas quatro ou até cinco vezes . Não deixe de fora um kit para limpar seu tênis ou tênis após cada uso e deixe-os impecáveis para a próxima vez que for usar.

Cuide de suas roupas

Não existe armário perfeito se suas roupas não estiverem em boas condições. As roupas brancas costumam sofrer mais, então você pode levar um roll-on para o caso de manchar acidentalmente ao usá-las, lembre-se também que roupas jeans não são lavadas após cada uso, mas quatro ou até cinco vezes depois do seu uso. Não deixe de fora um kit para limpar seu tênis após cada uso e deixe-os impecáveis para a próxima vez que for usar.

Mantenha seu cantinho da beleza

Se o seu espaço para realizar as suas rotinas de beleza também é o seu guarda-roupas, como decoração você pode apostar em uma bandeja espelhada para poder colocar também seus produtos básicos para manhã e noite e assim tê-los sempre à mão.