Esses são os hidratantes mais indicados para o uso noturno

Uma boa rotina de cuidados com a pele requer o uso continuo de produtos. No mercado, é possível encontrar hidratantes, cremes, entre outras coisas com um uso específico, alguns sendo indicados para determinados tipos de pele, temperatura ou horário do dia, por exemplo.

Se você buscar manter esse cuidado e está sempre a procura de testar novos produtos, que tal descobrir os melhores hidratantes corporais noturnos? Segundo Renata Fernandes, apresentadora do canal no Youtube ‘Natimus Beauty’, a noite é o momento ideal para caprichar nos cuidados com a pele, pois é o momento em que o corpo está se recuperando e recuperando as células da pele. Confira uma lista com 3 hidratantes para dormir.

LEIA TAMBÉM: Top 5: hidratantes corporais com preços acessíveis

Hidratante Corporal Neutrogena Body Care Intensive Comfort

Com uma fórmula que leva manteiga de manga, cacau e manteiga de karité, que suaviza a textura da pele, é indicado para pele seca e ultra seca. Possui um aroma frutal e suave. Em dias mais quentes, a pele pode ficar com aspecto grudento.

Hidratante Natura Tododia Cereja e Avelã

Um clássico da linha Tododia, a youtuber explica que a fragrância costuma voltar para o catálogo em épocas mais frias, devido ao seu aroma adocicado. Possui hidratação prebiótica, que adapta ao seu tipo de pele, independentemente se ela é seca ou oleosa.

Loção Hidratante Desodorante Corporal Cuide-se Bem Nuvem - O Boticário

Uma combinação de perfume floral, frutado e atalcado. Possui ação relaxante e terapêutica, com o uso indicado após dias mais estressantes. Seu aroma de ‘Nuvem’ é composto por notas de Maçã, Bergamota, Mandarina, Flor de Pêssego, Cassis, Flor de Cereja, Lírio-do-Vale, Orquídea, Jasmim-Manga, Almíscar, Sândalo e Cedro.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Qual hidratante corporal utilizar em dias quentes?

⋅ 4 perfumes femininos potentes e baratos

⋅ Creme hidratante caseiro com abacate para ter uma pele maravilhosa com 2 ingredientes