Esses perfumes do Boticário serão descontinuados em 2023, segundo especialista

Seguindo o ditado “nada dura para sempre”, as marcas sempre buscam inovar, e para isso, é necessário abrir mão de alguns produtos para focar em outros. E não seria diferente no mundo da perfumaria, onde as empresas estão sempre lançando novas fragrâncias, enquanto encerram a produção de outras.

Essas trocas podem não agradar muito, principalmente quando acaba saindo de linha um perfume muito especial e querido. Por isso, se você quer ficar atenta e garantir algum aroma antes que ele saia de linha, fica ligada na lista a seguir, pois segundo a especialista Suzy Moura, do canal ‘Perfumando-se’, esses perfumes do Boticário serão descontinuados em 2023.

Egeo On Me

O perfume foi lançado em 2019 com um aroma floral frutado gourmet. Ele já saiu de linha, mas ainda é possível encontrar em alguns sites por enquanto.

As notas de topo são Anis, Pêssego, Abacaxi, Flor de Amêndoa, Maçã, Pimenta, Bergamota, Pepino, Limão, Flor de Laranjeira e Melão. As notas de coração são Flor de Maracujá, Framboesa, Acácia, Jasmim, Prunela, Frésia, Tuberosa, Rosa Branca, Folhas Verdes e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Toffee, Baunilha, Âmbar, Patchouli, Sândalo e Almíscar.

Egeo Bomb Purple

Outro perfume da linha Egeo que já se despediu foi o Bomb Purple, com um aroma mais ambarado. Coincidentemente ou não, após a saída de dois Egeos da linha, a marca lançou outros dois, o Egeo Choc Berry e o Egeo Choc Mint.

Linda Radiance

Para a especialista, a saída desse perfume não vai fazer tanta falta, já que, mesmo com um ótimo aroma, possui baixa fixação. Traz um aroma floral fino e cítrico, sendo considerado um perfume versátil.

As notas de topo são Pera, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Gardênia, Rosa e Jasmim. As notas de fundo são Almíscar, Âmbar e Sândalo.

Glamour Love Me

O perfume não foi descontinuado, mas sim reformulado para um novo frasco, o que também não agrada muitas pessoas, pois muito amantes de perfumes dizem que quando isso acontece o aroma costuma mudar ou perder a potência.

As notas de topo são Bergamota e Maçã. As notas de coração são Rosa, Íris e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Almíscar e Âmbar.