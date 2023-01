Como serão os próximos dias de 2023 de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, de acordo com o tarot Foto ilustrativa - Pexels - cottonbro studio

Chegamos na metade da primeira semana de janeiro de 2023, mas, até o próximo domingo (8) muita coisa ainda vai rolar. E é pensando justamente nisso que trouxemos hoje as cartas e previsões do tarot para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão - Ás de Ouros

Se prepare, pois 2023 será um ano muito positivo em que você recebe o reflexo de todo esforço que teve no último ano. A vida financeira dá uma boa aliviada, o que não significa que deve sair gastando sem pensar, ok?

E como as surpresas não param por aí, alguém do passado pode aparecer e te pedir uma oportunidade. Saiba que os astros estão do seu lado, agora só depende de você.

Virgem - A Temperança

A carta da pessoa de Virgem indica que você sempre teve muito claro quais eram suas metas e, basta que continue se esforçando, pois ventos bons estão chegando.

Por outro lado, há um conselho importante: tenha mais paciência com seu companheiro e a sua família. É hora de alinhar as coisas e decidir o que realmente deseja e se quer seguir com esta relação.

Libra - Rei de Copas

Saiba que para obter sucesso em seu negócio, a chave que falta é o trabalho em equipe. Aproveite esta semana para se alinhar com todos e compartilhar quais são suas oportunidades.

Quando falamos sobre a vida amorosa, é melhor estar preparado, pois alguém chega com tudo para tentar te conquistar e será difícil resistir aos seus encantos.

Escorpião - Pajem de Copas

Embora alguns projetos não tenham dado certo no passado, saiba que isso justamente ficou para trás e ventos bons se aproximam. Você sabe onde errou e agora é a hora de utilizar seus aprendizados para ter sucesso.

Por fim, se está solteiro, saiba que alguém chegará em sua vida e tocará seu coração.

Com informações do portal Nueva Mujer.