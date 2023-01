8 perfumes importados para você conhecer em 2023

Mesmo com uma perfumaria nacional repleta de fragrâncias diferenciadas e com ótimos aromas, é inegável que os perfumes importados se destacam em meio aos outros.

Por isso, o sonho de muitas pessoas é colecionar ou ao menos adicionar ao acervo uma fragrância importada famosa. E se você programou isso para esse novo ano e está em dúvida por qual perfume começar, veja a seguir 8 perfumes importados masculinos para você colocar no seu radar. Você não vai se arrepender de escolher entre eles.

Sauvage - Dior

Disposta o topo com outras fragrâncias como o importado mais famoso da atualidade. Possui um aroma quente e intenso e com longa fixação. Traz seriedade, por isso seu uso é indicado para eventos noturnos, como jantares e festas.

As notas de topo são Bergamota da Calábria e Pimenta. As notas de coração são Pimenta de Szechuan, Lavanda, Pimenta Rosa, Vetiver, Patchouli, Gerânio e Elemi e as notas de fundo são Ambroxan, Cedro e Ládano.

One Million - Paco Rabanne

Também muito famoso entre os homens, possui um aroma inconfundível, contudo, pode se tornar um pouco enjoativo, já que é o perfume utilizado por muitos homens baladeiros e conquistadores. Ganhou até o apelido de “perfume do ex”, pois pode ocorrer que, em algum encontro da sua vida, caso você esteja utilizando essa fragrância, você escute uma frase como “esse era o perfume do meu ex”. De qualquer forma, está entre os clássicos que pode ocupar a sua coleção.

As notas de topo são Mandarina Sanguínea , Toranja e Hortelã. As notas de coração são Canela, Notas Especiadas e Rosa e ass notas de fundo são Âmbar, Couro, Notas Amadeiradas e Patchouli Indiano.

Armani Code - Giorgio Armani

Também participa da briga entre gigantes, mesmo sendo lançado em 2004.

As notas de topo são Limão e Bergamota. As notas de coração são Anis Estrelado, Flor de Oliveira e Madeira Guaiac e as notas de fundo são Couro, Fava Tonka e Tabaco. Em 2006, a fragrância ganhou o FiFi Award Fragrance Of The Year Men`s Luxe, conhecido como o ‘Oscar da Perfumaria’.

As outras fragrâncias que ocupam o top 8 são: