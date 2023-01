Top 5: hidratantes corporais com preços acessíveis

Você está procurando por hidratantes corporais mas não está afim de pagar muito caro por isso, que tal escolher entre os mais acessíveis? Mas pode ficar tranquila pois menor preço não é sinônimo de qualidade inferior e a lista a seguir mostra isso. Confira a seguir os hidratantes corporais favoritos da youtuber Carol Ramos.

Creme Hidratante CeraVe

Indicado para pessoas com pele seca e extra seca, esse hidratante para o corpo restaura a barreira protetora da pele. Mesmo com a usa potência, a youtuber diz que o hidratante é leve e é absorvido rapidamente. Não contém perfume, sendo indicado para pessoas com a pele sensível ou que não gostam de exalar algum aroma perfumado. Contém ácido hialurônico.

Body care Intensive Hidrata&Revitaliza - Neutrogena

Também com aspecto leve e de fácil absorção, é ideal para dias quentes. Funciona em qualquer tipo de pele, porém é mais indicado para peles sensíveis. Com vitamina C e glicerina em sua fórmula, traz uma ação oxidante e ajuda no combate ao envelhecimento da pele, algo muito buscado entre as mulheres. De acordo com o site da empresa, sua ação devolve a elasticidade da pele em cinco dias.

Gel hidratante corporal Hydro Boost - Neutrogena

Um outro hidratante da mesma empresa indicado por Carol Ramos é o gel Hydro Boost. Possui ácido hialurônico em sua fórmula, que estimulam a produção de colágeno. Ideal para usar no verão.

Nivea Firmador Q10

Com um valor um pouco mais abaixo dos anteriores, o hidratante possui a coenzima Q10 e vitamina C, trazendo firmeza e elasticidade para a pele.

Nivea Milk

Um dos hidratantes mais conhecidos da marca, promove hidratação profunda. Contudo, diferentemente do Nivea Firmador, possui um aspecto mais denso, sendo mais difícil de espalhar. Também possui um aroma mais chamativo, então se você prefere algo mais intimista, talvez não seja uma boa opção. A youtuber indica o uso noturno, principalmente em regiões como pés, cotovelos e joelhos.

